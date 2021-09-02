Подвёл будильник. Учитель-новичок проспал 1 сентября в Нижнем Тагиле

22-летний педагог начальных классов одной из школ Нижнего Тагила проспал торжественную линейку в честь 1 сентября. Это был его первый рабочий день, однако вовремя прийти в школу ему не помогли ни будильник, ни звонки коллег-учителей и родителей учеников.
Как сообщает 2 сентября «Подъём», мужчину уже лишили классного руководства, сейчас решается вопрос о его дальнейшей работе.
«Объяснил, что 1 сентября готовился удивить детей раздаточным материалом, заработался до раннего утра и утром не услышал ни будильников, ни звонков... Лишился возможности быть классным руководителем 2 «А» класса. От нагрузки он освобождён», — цитирует издание директора нижнетагильской школы.
Что касается учительства, то данное решение будет рассмотрено после заседания комиссии по этике. «По моему мнению, классному руководителю в первый свой рабочий день 1 сентября такое недозволительно», — подчеркнул учитель.
Ранее «Фонтанка» писала, что в хабаровской школе на торжественной линейке 1 сентября показали танец живота. Позднее выступившая перед детьми и их родителями учительница извинилась за представленный ею танцевальный номер.