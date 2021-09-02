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«Хотела принести вам радость». Хабаровская учительница извинилась за танец живота перед школьниками на линейке

Хабаровская учительница извинилась за танец живота на школьной линейке 1 сентября

Мэрия Хабаровска 2 сентября опубликовала видео с извинениями учительницы школы №76 Юлии Марченко, которая показала танец живота в День знаний на торжественной линейке.

«Я хочу принести искренние извинения всем детям, родителям, бабушкам, дедушкам и всем тем, у кого мое выступление вызвало негативные эмоции. <…> Своим творческим номером, изображая птицу счастья, я никого не хотела оскорбить и обидеть, я хотела принести вам радость», — сказала Марченко.

По словам девушки, ее костюм был закрытым, а впечатление обнаженного тела создалось из-за бликов солнца и телесного цвета.

Видео с танцем появилось в соцсетях накануне. Пользователи возмутились, что перед детьми выступила «полураздетая девушка». Учительница танцевала под известную песню группы «Наутилус Помпилиус» и на словах: «Ты снимаешь вечернее платье, стоя лицом к стене...» — скинула с себя «крылья-оперение».

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Комментарии (15)

candie
какая чушь. за что извиняться-то..? за, что молодец, и всё правильно сделала?
tochilshik
все обсуждаем афганский талибан,а он вот уже у нас дома.абсолютно безобидный танец,а столько криков.назвать ребенка наглецом нормально,а за танец теперь надо извиняться.это уже ни в какие ворота.россияне явно дичают.
boba_5e4cd8961d365
Это какой надо быть .... на всю голову, чтобы первоклассникам таким образом радость приносить? Хорошо ещё тверк не станцевала в закрытом костюме.
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