«Хотела принести вам радость». Хабаровская учительница извинилась за танец живота перед школьниками на линейке

Мэрия Хабаровска 2 сентября опубликовала видео с извинениями учительницы школы №76 Юлии Марченко, которая показала танец живота в День знаний на торжественной линейке.



«Я хочу принести искренние извинения всем детям, родителям, бабушкам, дедушкам и всем тем, у кого мое выступление вызвало негативные эмоции. <…> Своим творческим номером, изображая птицу счастья, я никого не хотела оскорбить и обидеть, я хотела принести вам радость», — сказала Марченко.



По словам девушки, ее костюм был закрытым, а впечатление обнаженного тела создалось из-за бликов солнца и телесного цвета.

