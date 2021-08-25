В сети появился новый выпуск проекта Лахта Центра «Этажи Петербурга. Город растёт». В ролике сотрудники Библиотеки имени Владимира Маяковского показывают самые необычные отделы, демонстрируют коллекцию виниловых пластинок, которые можно не только послушать дома, но и переписать, и делятся легендами о привидениях.

Серия «Хранители: здания, люди и кошки главной библиотеки Петербурга» начинается с похода киножурналиста и историка, обозревателя «Фонтанки» Андрея Смирнова в бывший особняк графини Натальи Карловой на набережной Фонтанки, 46. В этом здании сейчас находится одно из фондохранилищ.



«С библиотекой связана головокружительная романтическая история», — делится заведующая отделом петербурговедения Мария Тычинина. Правнук Павла I Георгий Георгиевич Мекленбург-Стрелицкий женился на фрейлине, которая и стала графиней Карловой, хотя от её супруга и отвернулся весь двор. Специально для неё в особняке обустроили место для книг.

Женщину в белом платье — то ли саму Карлову, то ли её дочь, — по легенде, до сих пор можно встретить в Маяковке — в отделе иностранной литературы, который также находится на набережной Фонтанки.

В новом выпуске библиотекари показали кошку и Мусю. Она пришла с улицы в Маяковку 13 лет назад и с тех пор живёт в залах, отгоняет грызунов и не очень любит сидеть на руках. «Фонтанка» писала, что в июне 2021 года Мусю признали «лучшей служебной кошкой России».

Среди мест, которые показывают в этой серии экскурсионного шоу «Этажи Петербурга», — медиатека и фонотека Маяковки на Невском проспекте, 20. В здании бывшей Голландской церкви есть работающий орган, экспонируются рисунки Покраса Лампаса, а во внутренних залах находится огромная коллекция винила — больше 20 тысяч пластинок. Там же — около 130 тысяч книг по искусству и ноты. Некоторые экземпляры — особые редкости. Среди таких — партитура 1897 года оперы «Садко» Николая Римского-Корсакова.

