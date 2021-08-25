В сети появился новый выпуск проекта Лахта Центра «Этажи Петербурга. Город растёт». В ролике сотрудники Библиотеки имени Владимира Маяковского показывают самые необычные отделы, демонстрируют коллекцию виниловых пластинок, которые можно не только послушать дома, но и переписать, и делятся легендами о привидениях.
Серия «Хранители: здания, люди и кошки главной библиотеки Петербурга» начинается с похода киножурналиста и историка, обозревателя «Фонтанки» Андрея Смирнова в бывший особняк графини Натальи Карловой на набережной Фонтанки, 46. В этом здании сейчас находится одно из фондохранилищ.
«С библиотекой связана головокружительная романтическая история», — делится заведующая отделом петербурговедения Мария Тычинина. Правнук Павла I Георгий Георгиевич Мекленбург-Стрелицкий женился на фрейлине, которая и стала графиней Карловой, хотя от её супруга и отвернулся весь двор. Специально для неё в особняке обустроили место для книг.
Женщину в белом платье — то ли саму Карлову, то ли её дочь, — по легенде, до сих пор можно встретить в Маяковке — в отделе иностранной литературы, который также находится на набережной Фонтанки.
В новом выпуске библиотекари показали кошку и Мусю. Она пришла с улицы в Маяковку 13 лет назад и с тех пор живёт в залах, отгоняет грызунов и не очень любит сидеть на руках. «Фонтанка» писала, что в июне 2021 года Мусю признали «лучшей служебной кошкой России».
Среди мест, которые показывают в этой серии экскурсионного шоу «Этажи Петербурга», — медиатека и фонотека Маяковки на Невском проспекте, 20. В здании бывшей Голландской церкви есть работающий орган, экспонируются рисунки Покраса Лампаса, а во внутренних залах находится огромная коллекция винила — больше 20 тысяч пластинок. Там же — около 130 тысяч книг по искусству и ноты. Некоторые экземпляры — особые редкости. Среди таких — партитура 1897 года оперы «Садко» Николая Римского-Корсакова.
Заканчивается видеоэкскурсия в одном из самых новых филиалов Маяковки — в комплексе «Охта 8», открывшемся в 2019 году. Там проводятся научно-популярные лекции и стоит телескоп, принесенный горожанами. Заведующая «интеллект-центра» Ирина Суслова рассказала о задачах на будущее: к 8 марта 2022 года здесь планируют сформировать раздел книг феминистической повестки.
«В планах — суперсовременная фемполочка с книгами о фемдвижении, о сексе и контрацепции, — анонсировала она. — Не все библиотеки имеют возможность их покупать, или им мешает самоцензура».
«Хранительница» «Охты 8» — кошка Фрося. Она «работает» среди книг с момента открытия филиала.
Выпуски «Этажей Петербурга» публикуются с весны 2021 года. Зрителям рассказывают, что находится в самых интересных зданиях города и в помещениях, куда просто так не попасть. Предыдущие выпуски были посвящены Музею истории Санкт-Петербурга, комплексу защитных сооружений, системе фодоснабжения ГМЗ «Петергоф». Из предпоследнего ролика можно узнать об истории и устройстве линейного корабля «Полтава».