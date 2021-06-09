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Покрас Лампас в дни Евро-2020 будет рисовать «Единство» в поп-ап галерее на Невском

Покрас Лампас напишет каллиграфические работы в Центре искусства и музыки в библиотеке им. В. В. Маяковского. Художник будет работать над проектом в поп-ап галерее, которая появится на Невском проспекте 11 июня, и изобразит слово «единство» на языках всех участников соревнований.

Как пояснил сам Покрас Лампас на странице в Instagram, «идея посвящена объединяющей силе футбола: команды ощущают единство со своими болельщиками, а города-организаторы создают пространство единого ЕВРО 2020».

Понаблюдать за работой каллиграфа приглашают всех желающих. Сделать это можно будет как вживую, предварительно зарегистрировавшись на сайте, так и онлайн. Подробности о том, в какое именно время и в какие дни будет работать мастер, появятся позже.

Поп-ап галерея в Центре искусства и музыки проработает ровно месяц и закроется 11 июля. Вход на неё свободный.

Покрас Лампас не прячется от поклонников и иногда обращается к ним за помощью. Так случилось летом 2020 года в Екатеринбурге: после того, как хейтеры испортили его работу на одном из зданий завода «Уралмаш», каллиграф призвал горожан выйти на улицы, взять с собой краски, кисти и восстановить рисунок.

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