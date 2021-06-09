Покрас Лампас напишет каллиграфические работы в Центре искусства и музыки в библиотеке им. В. В. Маяковского . Художник будет работать над проектом в поп-ап галерее, которая появится на Невском проспекте 11 июня, и изобразит слово «единство» на языках всех участников соревнований.



Как пояснил сам Покрас Лампас на странице в Instagram, «идея посвящена объединяющей силе футбола: команды ощущают единство со своими болельщиками, а города-организаторы создают пространство единого ЕВРО 2020».



Понаблюдать за работой каллиграфа приглашают всех желающих. Сделать это можно будет как вживую, предварительно зарегистрировавшись на сайте, так и онлайн. Подробности о том, в какое именно время и в какие дни будет работать мастер, появятся позже.