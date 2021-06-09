Покрас Лампас напишет каллиграфические работы в Центре искусства и музыки в библиотеке
Как пояснил сам Покрас Лампас на странице в Instagram, «идея посвящена объединяющей силе футбола: команды ощущают единство со своими болельщиками, а города-организаторы создают пространство единого ЕВРО 2020».
Понаблюдать за работой каллиграфа приглашают всех желающих. Сделать это можно будет как вживую, предварительно зарегистрировавшись на сайте, так и онлайн. Подробности о том, в какое именно время и в какие дни будет работать мастер, появятся позже.
Поп-ап галерея в Центре искусства и музыки проработает ровно месяц и закроется 11 июля. Вход на неё свободный.
Покрас Лампас не прячется от поклонников и иногда обращается к ним за помощью. Так случилось летом 2020 года в Екатеринбурге: после того, как хейтеры испортили его работу на одном из зданий завода «Уралмаш», каллиграф призвал горожан выйти на улицы, взять с собой краски, кисти и восстановить рисунок.