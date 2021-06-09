Подведены итоги проекта «Котокультурная столица». В переписи «служебных» животных, живущих на предприятиях и в учреждениях культуры, приняли участие 17 городов, свои голоса за конкурсантов отдали свыше 4 тысяч пользователей Сети. Попутно выяснилось, что только 36% усатых-полосатых сотрудников — непосредственно полосаты (или имеют камышовую расцветку), еще 25% — пятнисты, 21% — рыжие, 11% — черные и только двое — белых.

Абсолютным лидером открытого голосования и обладательницей звания лучшей служебной кошки России назвали кошку Мусю, которая живет в Петербурге, в иностранном отделе Центральной публичной библиотеки им. В. В. Маяковского. Сотрудники рассказали, что Муся любит сидеть на подоконнике с видом на Фонтанку, любит готические романы и детскую литературу на иностранных языках. Кошка была подброшена в библиотеку в 2007 году беременной и с перебитыми лапами.



«Кошку вылечили, родившихся котят раздали читателям, — рассказала на сайте проекта о победительнице специалист центра по связям с общественностью библиотеки Екатерина Молчанова. — Муся осталась с нами навсегда. Об улице у неё сохранились плохие воспоминания, поэтому туда она не ходит».

Фото: предоставлено пресс-службой библиотеки Фото: предоставлено пресс-службой библиотеки Поделиться Поделиться







По документам Муся, которую, со слов коллег, регулярно пытаются украсть, проходит как библиотекарь второй категории, и каждый год в бюджете закладывается определённая сумма на её питание.

Голосование проводилось и по другим номинациям. Так, лучшим служебным котом непосредственно Петербурга назвали Матроса Васильевича (в «прошлой жизни» — Василия: кот пропадал и, вернувшись, получил новое имя). Внештатный сотрудник музея завода «Северная верфь» живет прямо-таки шикарной жизнью: носит тельняшку, спит на директорском столе образца 1915 года и развлекается с подругой по имени Ассоль, которая также живет на территории завода.

Гран-при в номинации «Мяузейные коты» забрал Пас (в переводе с коми — отметина) из Музея истории и культуры Республики Коми, где его называют аж гендиректором.



Небезызвестного кота-блогера Филимона из Выборгского замка назвали лучшим замковым котом (спецприз).

Гран-при среди «Театральных котов» получил Федор из петербургского «Театра Дождей»: он смотрит спектакли из осветительской рубки, а в двух из них даже принял участие — появился в постановке «На дне» во время сцены пьянства, а потом в моноспектакле «На берегах Невы», причем многозначительно ровно после заключительной реплики актрисы, чем собрал овации.



Кот с креативным именем Шпатель из петербургской же галереи «Мансарда художников» получил Гран-при как «Кот-вдохновитель». Он также знаменит: писатель Евгений Водолазкин сделал его персонажем рассказа «Русские спешат на помощь "Титанику"». Правда, в книге у него другое имя — господин Зверинский: «...Услышав своё имя, кот поднял голову. За его спиной висел натюрморт с апельсинами, отчего господин Зверинский и сам казался большим апельсином. (...) Перед котом стояла хрустальная салатница с водой».

Гран-при в номинации «Пушистые КОТрудники» получил москвич Лосось, живущий ни больше ни меньше в «Рыбной лавке» (работа мечты фактически!).

А «Душой КОТлектива» назвали Фокса, который «присматривает за стройкой Лахта Центра с весны 2018 года» и даже получил по такому случаю специальную жилетку со светоотражателями.