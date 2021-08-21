В Петергофе горело бывшее здание НКВД

Сотрудники петербургского ГУ МЧС тушили вечером 21 августа четырёхэтажный дом в Петергофе. Заброшенное здание на Юты Бондаровской, 13/1 загорелось около половины девятого.



«В четырехэтажном, размером 15х70 метров, не эксплуатируемом здании горела обстановка на площади 50 кв.метров. В 21:13 пожар локализован. Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении экстренного ведомства.

Здание, построенное в 1916 году, интересно тем, что в нём располагалось пограничное училище НКВД имени Ворошилова. Учреждение просуществовало до 1960 года. Затем здесь до 1972-го размещалась школа № 412, до 2012 — ПТУ №81 и Торгово-экономический лицей №148. Более 8 лет здание не используется. В октябре 2020 года его с торгов купила некая Наталья Линючева.