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В Петергофе горело бывшее здание НКВД

Сотрудники петербургского ГУ МЧС тушили вечером 21 августа четырёхэтажный дом в Петергофе. Заброшенное здание на Юты Бондаровской, 13/1 загорелось около половины девятого.

«В четырехэтажном, размером 15х70 метров, не эксплуатируемом здании горела обстановка на площади 50 кв.метров. В 21:13 пожар локализован. Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении экстренного ведомства.

Здание, построенное в 1916 году, интересно тем, что в нём располагалось пограничное училище НКВД имени Ворошилова. Учреждение просуществовало до 1960 года. Затем здесь до 1972-го размещалась школа № 412, до 2012 — ПТУ №81 и Торгово-экономический лицей №148. Более 8 лет здание не используется. В октябре 2020 года его с торгов купила некая Наталья Линючева.

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Комментарии (5)

266209764
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства... И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодар.на за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
261933551
Пограничное училище когда-то было, "здание НКВД"...
dedmoroz_5e4d8827384c2
Фашисты наступают. Откупили школу под шумок, сожгли....
И всё законно. Не тронь их.
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