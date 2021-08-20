Испытательные полеты Ил-114 приостановили после катастрофы Ил-112В

Испытательные полеты нового пассажирского лайнера Ил-114-300 приостановлены после крушения Ил-112В в Подмосковье. Об этом 20 августа сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), пишет ТАСС.
«Необходимо проанализировать детали и обстоятельства произошедшего с Ил-112В, включая анализ объективных данных с бортового самописца. Поэтому испытательные полеты опытного самолета Ил-114, оборудованного схожей силовой установкой, некоторое время не будут проводиться», — заявили в госкорпорации.
Обновленный Ил-114-300 использует тот же двигатель ТВ7–117СТ, что и разбившийся военный транспортник Ил-112. Пассажирский самолет планируют эксплуатировать на местных воздушных линиях, головным изготовителем выступает АО «РСК «МиГ».