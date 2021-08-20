FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +19
74.15р86.62р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

Испытательные полеты Ил-114 приостановили после катастрофы Ил-112В

Испытательные полеты нового пассажирского лайнера Ил-114-300 приостановлены после крушения Ил-112В в Подмосковье. Об этом 20 августа сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), пишет ТАСС.

«Необходимо проанализировать детали и обстоятельства произошедшего с Ил-112В, включая анализ объективных данных с бортового самописца. Поэтому испытательные полеты опытного самолета Ил-114, оборудованного схожей силовой установкой, некоторое время не будут проводиться», — заявили в госкорпорации.

Обновленный Ил-114-300 использует тот же двигатель ТВ7–117СТ, что и разбившийся военный транспортник Ил-112. Пассажирский самолет планируют эксплуатировать на местных воздушных линиях, головным изготовителем выступает АО «РСК «МиГ».

Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112 разбился во время тренировочного полёта в Кубинке Московской области 17 августа. На борту были Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Они до последнего пытались увести машину от жилых домов.

В Объединенной авиастроительной корпорации подтвердили, что экипаж погиб. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

По предварительной информации, причиной аварии могло стать попадание моторного масла в камеру сгорания, которое и вызвало возгорание правого двигателя. Перед крушением самолет свалился в штопор из-за несработавшей системы флюгирования винта.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Wert
Низко был аэроплан. Метров бы 500 выше , вышли бы из штопора и сели.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний