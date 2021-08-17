В подмосковной Кубинке во время тренировочного полета упал опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В. Кадры с места крушения 17 августа публикует Следственный комитет РФ.
На видео показано, что от воздушного судна почти ничего не осталось, детали практически полностью выгорели. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Автор: Следственный комитет РФ
На борту Ил-112В были Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. В Объединенной авиастроительной корпорации подтвердили, что экипаж погиб.
«По информации с места крушения самолета Ил-112, выживших нет. Выражаем соболезнования родным и близким членов экипажа Николая Куимова, Дмитрия Комарова, Николая Хлудеева. ОАК окажет необходимую помощь семьям погибших», — говорится в сообщении.
В Ростехе заявили, что экипаж до последнего пытался увести машину от жилых домов. Момент падения зафиксировали очевидцы. Подробнее о Куимове, который был первым испытателем нового транспортника, читайте на «Фонтанке».