FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +18
73.39р86.51р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

СК возбудил уголовное дело после крушения самолета Ил-112В в Подмосковье

Крушение военно-транспортного самолета Ил-112В в подмосковной Кубинке стало уголовным делом. Об этом сообщает 17 августа ТАСС со ссылкой на представителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елену Марковскую.

«Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту крушения самолета Ил-112В в Одинцовском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»)», — сказала она.

На место крушения выехали следователи и криминалисты. Причины произошедшего выясняются.

Как сообщили в ОАК, на борту Ил-112В были Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Подробнее о Куимове, который был первым испытателем нового транспортника, читайте на «Фонтанке». По предварительной информации, весь экипаж погиб. В качестве предварительной причины аварии называется возгорание правого двигателя.

В Ростехе заявили, что экипаж до последнего пытался увести машину от жилых домов. Момент падения зафиксировали очевидцы.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний