СК возбудил уголовное дело после крушения самолета Ил-112В в Подмосковье

Крушение военно-транспортного самолета Ил-112В в подмосковной Кубинке стало уголовным делом. Об этом сообщает 17 августа ТАСС со ссылкой на представителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елену Марковскую.



«Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту крушения самолета Ил-112В в Одинцовском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»)», — сказала она.

