ТАСС: Причиной пожара в двигателе упавшего в Подмосковье самолета могло стать попадание масла в камеру сгорания

Предварительной причиной пожара в двигателе упавшего в Подмосковье самолета Ил-112В стало попадание масла в камеру сгорания. Об этом 17 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«По предварительным данным, масло попало в камеру сгорания, что и привело к пожару во втором (правом) двигателе. Ранее уже были случаи, когда из двигателя текло масло», — рассказали информагентству.
Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в подмосковной Кубинке во вторник во время тренировочного полета. На опубликованных очевидцами кадрах видно, что перед падением у воздушного судна горел двигатель.
Момент падения самолета Ил-112 в Подмосковье. pic.twitter.com/x27QTAXb8Z— Игорь Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) August 17, 2021
На борту Ил-112В были Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Они до последнего пытались увести машину от жилых домов.
В Объединенной авиастроительной корпорации подтвердили, что экипаж погиб. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).