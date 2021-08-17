ТАСС: Причиной пожара в двигателе упавшего в Подмосковье самолета могло стать попадание масла в камеру сгорания

Предварительной причиной пожара в двигателе упавшего в Подмосковье самолета Ил-112В стало попадание масла в камеру сгорания. Об этом 17 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник.



«По предварительным данным, масло попало в камеру сгорания, что и привело к пожару во втором (правом) двигателе. Ранее уже были случаи, когда из двигателя текло масло», — рассказали информагентству.



Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в подмосковной Кубинке во вторник во время тренировочного полета. На опубликованных очевидцами кадрах видно, что перед падением у воздушного судна горел двигатель.

