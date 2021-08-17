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ТАСС: Причиной пожара в двигателе упавшего в Подмосковье самолета могло стать попадание масла в камеру сгорания

Предварительной причиной пожара в двигателе упавшего в Подмосковье самолета Ил-112В стало попадание масла в камеру сгорания. Об этом 17 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«По предварительным данным, масло попало в камеру сгорания, что и привело к пожару во втором (правом) двигателе. Ранее уже были случаи, когда из двигателя текло масло», — рассказали информагентству.

Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в подмосковной Кубинке во вторник во время тренировочного полета. На опубликованных очевидцами кадрах видно, что перед падением у воздушного судна горел двигатель.

На борту Ил-112В были Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Они до последнего пытались увести машину от жилых домов.

В Объединенной авиастроительной корпорации подтвердили, что экипаж погиб. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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Комментарии (5)

Хорошъ
Даже если потекло масло, компрессор (как и весь двигатель) можно выключить, и мощность горения не будет столь высокой, чтобы расплавить там всё. Да и где там теплоизоляционные покрытия в супер-новом самолёте, чтобы огонь не вызывал серьёзных проблем? В общем всё это очень странно, и требует всестороннего исследования уровня МАК. Или МАК уже уничтожили?
266133100
Причиной пожара в двигателе упавшего в Подмосковье самолета стало попадание плешивого в кремль
BobCat2
Не стоит слушать бредовые версии, которые высказывают анонимные авторы из очень доверенных источников, а СМИ их тиражируют. Еще даже обломки самолета не собрали...
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