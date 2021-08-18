Военный транспортник Ил-112В свалился в штопор перед крушением в Подмосковье из-за технической неисправности

Военно-транспортный самолет Ил-112В свалился в штопор перед крушением в Подмосковье. Как пишет 18 августа ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, причиной стала несработавшая система флюгирования винта.



«После возгорания двигателя у самолета не сработала система флюгирования правого двигателя, возникла отрицательная тяга, машину крутануло, и она свалилась в штопор», — заявил собеседник агентства. Он добавил, что если бы система сработала, самолет смог бы сесть, поскольку горящий двигатель отключился бы.

