FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +19
73.48р86.48р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
11
Печать

Военный транспортник Ил-112В свалился в штопор перед крушением в Подмосковье из-за технической неисправности

Военно-транспортный самолет Ил-112В свалился в штопор перед крушением в Подмосковье. Как пишет 18 августа ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, причиной стала несработавшая система флюгирования винта.

«После возгорания двигателя у самолета не сработала система флюгирования правого двигателя, возникла отрицательная тяга, машину крутануло, и она свалилась в штопор», — заявил собеседник агентства. Он добавил, что если бы система сработала, самолет смог бы сесть, поскольку горящий двигатель отключился бы.

Источник ТАСС уверяет, что с момента возгорания двигателя до столкновения с землей прошло всего 42 секунды. Ранее сообщалось, что причиной аварии могло стать попадание моторного масла в камеру сгорания, которое и вызвало возгорание правого двигателя.

Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112 разбился во время тренировочного полёта в Кубинке Московской области 17 августа. На борту были Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Они до последнего пытались увести машину от жилых домов.

В Объединенной авиастроительной корпорации подтвердили, что экипаж погиб. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

dragvs
Страна в штопоре. "Самолет упал".
Modest_5e4ce41f7533b
Скорей, самопроизвольный вход в нисходящую крутую спираль.
guess
Зато на распилы куплена далеко не одна яхта импортного производства. Позорище
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний