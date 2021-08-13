Нездоровые цены: на сколько подорожали лекарства за год пандемии

Когда пандемия коронавируса только началась, всех нас поражали цены на маски, санитайзеры и некоторые лекарства. Потом с масками и санитайзерами как-то устаканилось, а вот с лекарствами всё оказалось не так просто: они то дорожали, то вовсе пропадали с прилавков, даже когда к коронавирусной реальности все уже более-менее привыкли.
Росстат наблюдает за ценами далеко не на все лекарства, но за основными следит — это ряд препаратов из списка жизненно необходимых и некоторые другие. Перечень этот в прошлом году пополнился новыми лекарствами, которые назначали в том числе и пациентам с коронавирусной инфекцией: арбидол, осельтамивир, цефтриаксон. Все они вошли в пятерку самых подорожавших препаратов из этого перечня, хотя за ценами на них начали следить только в декабре прошлого года. Завершает эту пятерку противоаллергенный лоратадин, а лидером стал аспирин, подорожавший за год на 18,29%. В прошлом году пациенты активно его применяли для «разжижения крови» при ковиде — такая рекомендация активно распространялась в сети, хотя врачи ее и не поддерживали.
— Подобные препараты в условиях распространения коронавирусной инфекции скупали на волне ажиотажа, это в том числе стимулировало рост цен, — отмечает директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов. — Противовирусные средства очень серьезно выросли в цене, антисептики. Вообще вся тематика, связанная с коронавирусом, она очень серьезно подросла.
За ценами на жизненно важные лекарственные препараты государство пристально следит и даже ограничивает их рост: законом установлены предельные размеры оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам. Это контролирует федеральная антимонопольная служба. Некоторое время назад для производителей этих лекарств установили новые правила.
— В последние два года проводился процесс перерегистрации цен на препараты ЖНВЛП (жизненно важные лекарственные препараты), всех производителей, которые поставляют в Россию препараты из этого списка, обязали привести цены в соответствие с заграничными, там был список референтных стран, по которому проводилось сравнение, — говорит Беспалов.
— Цены на лекарства из этого списка устанавливает Росздравнадзор. Производитель подает обоснованный экономический расчет, эксперты сравнивают цены в других странах с похожей экономикой, чтобы у нас она не сильно отличалась, — говорит эксперт фармацевтического рынка Ирина Булыгина. — Раньше очень многие западные производители хулиганили: выставляли, например, в Казахстане одну цену, а у нас ее задирали в десятки раз.
За счет этих изменений цены на отдельные позиции значительно снижались, но производители старались свои издержки компенсировать, в том числе повышая цены на ассортимент, который в этот перечень не входит.
Среди препаратов, не входящих в список жизненно необходимых, но попадающих в поле зрения Росстата, больше всего подорожали бромгексин (его используют при кашле), йод, корвалол и настойка пустырника. Сильнее других вырос в цене препарат «Линекс», который, согласно заверениям производителя, нормализует микрофлору кишечника. Не совсем очевидный рост на фоне распространения коронавируса, однако пандемия влияла на рынок лекарственных препаратов не только напрямую.
— Я могу предположить, что исходники в Китае так подорожали, потому что там тоже всё было закрыто. Был большой дефицит субстанций, потому что их основная масса идет именно из Китая, — считает Ирина Булыгина.
— Из-за того, что во время локдауна в Китае большое количество предприятий не работало, были серьезные опасения, что возникнет дефицит сырья, на волне этих опасений во всём мире начался ажиотажный спрос на сырье, — согласен с ней Николай Беспалов. Китай смог достаточно быстро эту ситуацию разрешить, но, поскольку спрос начал расти кратно, ценовая политика поставщиков изменилась.
Соответственно, дальше по цепочке подорожали и препараты — это коснулось не только России, но и всего мира. Николай Беспалов говорит, что была в изменении цен и чисто российская специфика, связанная с процессом девальвации рубля: осенью курсы валют побили собственные рекорды 2016 года. Поставки сырья в основном идут из-за границы и плата ведется в валюте, поэтому девальвация автоматически приводит к пересчету контрактных цен. И, наконец, сказалось введение системы маркировки лекарств — она теперь тоже закладывается в ценник. Ранее эксперты оценили затраты производителей на одну метку в размере рубля.