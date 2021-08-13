Нездоровые цены: на сколько подорожали лекарства за год пандемии

В 2020 и 2021 году на фармрынок влияли и пандемия, и экономические проблемы, ею вызванные Фото: Дарья Пона / 74.RU Поделиться Поделиться







Когда пандемия коронавируса только началась, всех нас поражали цены на маски, санитайзеры и некоторые лекарства. Потом с масками и санитайзерами как-то устаканилось, а вот с лекарствами всё оказалось не так просто: они то дорожали, то вовсе пропадали с прилавков, даже когда к коронавирусной реальности все уже более-менее привыкли.

Росстат наблюдает за ценами далеко не на все лекарства, но за основными следит — это ряд препаратов из списка жизненно необходимых и некоторые другие. Перечень этот в прошлом году пополнился новыми лекарствами, которые назначали в том числе и пациентам с коронавирусной инфекцией: арбидол, осельтамивир, цефтриаксон. Все они вошли в пятерку самых подорожавших препаратов из этого перечня, хотя за ценами на них начали следить только в декабре прошлого года. Завершает эту пятерку противоаллергенный лоратадин, а лидером стал аспирин, подорожавший за год на 18,29%. В прошлом году пациенты активно его применяли для «разжижения крови» при ковиде — такая рекомендация активно распространялась в сети, хотя врачи ее и не поддерживали.

Сильнее всего в списке жизненно необходимых и важнейших препаратов подорожали лекарства, связанные с лечением COVID-19 Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







— Подобные препараты в условиях распространения коронавирусной инфекции скупали на волне ажиотажа, это в том числе стимулировало рост цен, — отмечает директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов. — Противовирусные средства очень серьезно выросли в цене, антисептики. Вообще вся тематика, связанная с коронавирусом, она очень серьезно подросла. За ценами на жизненно важные лекарственные препараты государство пристально следит и даже ограничивает их рост: законом установлены предельные размеры оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам. Это контролирует федеральная антимонопольная служба. Некоторое время назад для производителей этих лекарств установили новые правила.

— В последние два года проводился процесс перерегистрации цен на препараты ЖНВЛП (жизненно важные лекарственные препараты), всех производителей, которые поставляют в Россию препараты из этого списка, обязали привести цены в соответствие с заграничными, там был список референтных стран, по которому проводилось сравнение, — говорит Беспалов.



— Цены на лекарства из этого списка устанавливает Росздравнадзор. Производитель подает обоснованный экономический расчет, эксперты сравнивают цены в других странах с похожей экономикой, чтобы у нас она не сильно отличалась, — говорит эксперт фармацевтического рынка Ирина Булыгина. — Раньше очень многие западные производители хулиганили: выставляли, например, в Казахстане одну цену, а у нас ее задирали в десятки раз.

За счет этих изменений цены на отдельные позиции значительно снижались, но производители старались свои издержки компенсировать, в том числе повышая цены на ассортимент, который в этот перечень не входит.

Среди препаратов, не входящих в список жизненно необходимых, но попадающих в поле зрения Росстата, больше всего подорожали бромгексин (его используют при кашле), йод, корвалол и настойка пустырника. Сильнее других вырос в цене препарат «Линекс», который, согласно заверениям производителя, нормализует микрофлору кишечника. Не совсем очевидный рост на фоне распространения коронавируса, однако пандемия влияла на рынок лекарственных препаратов не только напрямую.

Самым подорожавшим препаратом за год стал «Линекс» Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







— Я могу предположить, что исходники в Китае так подорожали, потому что там тоже всё было закрыто. Был большой дефицит субстанций, потому что их основная масса идет именно из Китая, — считает Ирина Булыгина. — Из-за того, что во время локдауна в Китае большое количество предприятий не работало, были серьезные опасения, что возникнет дефицит сырья, на волне этих опасений во всём мире начался ажиотажный спрос на сырье, — согласен с ней Николай Беспалов. Китай смог достаточно быстро эту ситуацию разрешить, но, поскольку спрос начал расти кратно, ценовая политика поставщиков изменилась.

Соответственно, дальше по цепочке подорожали и препараты — это коснулось не только России, но и всего мира. Николай Беспалов говорит, что была в изменении цен и чисто российская специфика, связанная с процессом девальвации рубля: осенью курсы валют побили собственные рекорды 2016 года. Поставки сырья в основном идут из-за границы и плата ведется в валюте, поэтому девальвация автоматически приводит к пересчету контрактных цен. И, наконец, сказалось введение системы маркировки лекарств — она теперь тоже закладывается в ценник. Ранее эксперты оценили затраты производителей на одну метку в размере рубля.