В планы петербургского метростроения до 2032 года вошли 12 станций. «Кудрово» там есть, «Сосновой Поляны» нет

О 12 станциях «Фонтанке» 4 августа рассказал гендиректор «Ленметрогипротранса» Владимир Маслак (именно это предприятие разрабатывает документ по контракту за 15 млн рублей). В перечень до 2032 года входят:

По словам Маслака, это можно назвать программой-минимум, перечень согласован с КРТИ и Центром транспортного планирования. Если сравнивать список с программой развития метро, которую город недавно актуализировал, то видно, что все эти станции и так значились в ней до 2030 года. Однако теперь в него не вошли, к примеру, юго-западные станции коричневой линии (от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»). Ранее вокруг их проектирования велись ожесточенные судебные споры, в результате которых почти миллиардный контракт достался не «Ленметрогипротрансу», а московскому «Метрогипротрансу».



Ранее Смольный заявлял, что в случае федерального софинансирования может ускорить темпы строительства новых участков метро. В заявке петербургского правительства на инфраструктурные кредиты значатся «Кудрово» и «Казаковская».

