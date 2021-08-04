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В планы петербургского метростроения до 2032 года вошли 12 станций. «Кудрово» там есть, «Сосновой Поляны» нет

Программа развития метро Петербурга включает 12 станций за 12 лет

В программе строительства и реконструкции петербургского метрополитена до 2045 года указаны минимум 12 станций за 12 лет. В этом списке нет участка Красносельско-Калининской линии, к проектированию которой не допустили разработчика программы.

О 12 станциях «Фонтанке» 4 августа рассказал гендиректор «Ленметрогипротранса» Владимир Маслак (именно это предприятие разрабатывает документ по контракту за 15 млн рублей). В перечень до 2032 года входят:

  • три станции Лахтинско-Правобережной линии: «Театральная», «Горный институт» и «Кудрово»;
  • шесть Красносельско-Калининской: «Казаковская» («Юго-Западная»), «Путиловская», «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная»;
  • две Невско-Василеостровской: «Туристская» («Яхтенная») и «Планерная»;
  • одна Фрунзенско-Приморской: «Шуваловский проспект».

По словам Маслака, это можно назвать программой-минимум, перечень согласован с КРТИ и Центром транспортного планирования. Если сравнивать список с программой развития метро, которую город недавно актуализировал, то видно, что все эти станции и так значились в ней до 2030 года. Однако теперь в него не вошли, к примеру, юго-западные станции коричневой линии (от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»). Ранее вокруг их проектирования велись ожесточенные судебные споры, в результате которых почти миллиардный контракт достался не «Ленметрогипротрансу», а московскому «Метрогипротрансу».

Ранее Смольный заявлял, что в случае федерального софинансирования может ускорить темпы строительства новых участков метро. В заявке петербургского правительства на инфраструктурные кредиты значатся «Кудрово» и «Казаковская».

Петербургский отраслевой генподрядчик «Метрострой» находится в процедуре наблюдения. На 31 августа назначено заседание суда, где, с высокой долей вероятности, будет введено конкурсное производство. Предполагается, что сотрудники предприятия и техника перейдут к «Метрострою Северной столицы», учредителями которого являются город и ВТБ. Именно он должен получить статус единственного поставщика и стать новым генподрядчиком по строительству петербургского метро. Недавно МСС выкупил право требования большей части задолженности «Метростроя» перед кредиторами.

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Комментарии (4)

260608031
Курам на смех, но и эти планы не сбудутся.
262126571
хе хе. До 2132 года. Постройте хоть то, что уже заложено. Сказочные ворюги.
Mr.Long
Для чего публикуются эти новости о пустых бессмысленных действиях?
Смысл примерно такой же, если написать что к 2032 году на Марс трамваи будут ходить.
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