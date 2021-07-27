Прогонявшей детей-аутистов петербурженке грозит уголовное дело за унижение человеческого достоинства

Как рассказали «Фонтанке» в Следственном комитете 27 июля, материалы, которые накануне забрали у полиции, еще в работе и решение по ним пока не принято. После опроса всех сторон конфликта может быть вынесено решение о возбуждении уголовного дела. СК видит в действиях женщины признаки 282 статьи Уголовного кодекса — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
Видео, снятое сотрудниками центра помощи детям-аутистам и их родителям «Какая разница» на территории ЖК «Балтийская жемчужина», было опубликовано накануне. В кадре белокурая женщина в грубой форме потребовала от тьюторов и их воспитанников убраться с детской площадки. По ее мнению, гулять такие дети должны в своих «карантинах и другой хрени».
После публикации видео СК начал проверку, а самой героине пришлось закрыть все свои страницы в соцсетях. Женщина, объяснила она в кадре, вступилась за свою 4-летнюю внучку, которая якобы испугалась кого-то из воспитанников центра. Девочка строит карьеру модели.