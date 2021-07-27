Прогонявшей детей-аутистов петербурженке грозит уголовное дело за унижение человеческого достоинства

Как рассказали «Фонтанке» в Следственном комитете 27 июля, материалы, которые накануне забрали у полиции, еще в работе и решение по ним пока не принято. После опроса всех сторон конфликта может быть вынесено решение о возбуждении уголовного дела. СК видит в действиях женщины признаки 282 статьи Уголовного кодекса — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».



Видео, снятое сотрудниками центра помощи детям-аутистам и их родителям «Какая разница» на территории ЖК «Балтийская жемчужина», было опубликовано накануне. В кадре белокурая женщина в грубой форме потребовала от тьюторов и их воспитанников убраться с детской площадки. По ее мнению, гулять такие дети должны в своих «карантинах и другой хрени».

