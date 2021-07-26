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Жительницей Петербурга, отправившей детей-аутистов «шуровать» с детской площадки, заинтересовался СК

Петербургские следователи подключились к конфликту на детской площадке в Красносельском районе города, которая оказалась тесной для женщины и детей-аутистов.

Как сообщает СК по Петербургу 26 июля, в Следственном комитете начали доследственную проверку по факту случившегося на детской площадке на улице Адмирала Черокова. По её результатам примут процессуальное решение.

«В ряде СМИ опубликована информация о том, что одна из жительниц Санкт-Петербурга, находясь на детской площадке одного из жилых комплексов, расположенных на территории Красносельского района города, пыталась выгнать с площадки детей с особенностями развития, которые якобы испугали ее ребенка, высказываясь в адрес детей в грубой форме», — говорится в релизе ведомства.

«Фонтанка» показывала видеозапись выступления женщины, недовольной соседством с воспитанниками центра «Какая разница». «Непонятно каких детей» она отправляла «шуровать», не воспринимая аргумент о том, что права собственников и арендаторов на прогулки по детской площадке равны.

Героиню видео опознали. Судя по всему, она является супругой бизнесмена, который занимается продажей стеклопакетов, а главным делом своей жизни считает карьеру 4-летней внучки.

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Комментарии (5)

tochilshik
а СК не заинтересовался почему вчера людей битком было в центре? у нас ведь антиковидный закон не отменяли. а тут конфликт на площадке.тетка дура и так свое получит от людей.
266177898
Все как всегда. Люди которые не похожи на нас - люди "второго" сорта. Люди которые получают меньше нас - люди ... И т.д. Капитализм)
Иван 2пырьев
А Кудрявцевым и компанией не заинтересовался?
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