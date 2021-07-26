Жительницей Петербурга, отправившей детей-аутистов «шуровать» с детской площадки, заинтересовался СК

Петербургские следователи подключились к конфликту на детской площадке в Красносельском районе города, которая оказалась тесной для женщины и детей-аутистов.



Как сообщает СК по Петербургу 26 июля, в Следственном комитете начали доследственную проверку по факту случившегося на детской площадке на улице Адмирала Черокова. По её результатам примут процессуальное решение.

«В ряде СМИ опубликована информация о том, что одна из жительниц Санкт-Петербурга, находясь на детской площадке одного из жилых комплексов, расположенных на территории Красносельского района города, пыталась выгнать с площадки детей с особенностями развития, которые якобы испугали ее ребенка, высказываясь в адрес детей в грубой форме», — говорится в релизе ведомства.