Жители «Балтийской жемчужины» опознали женщину, которая прогоняла с площадки детей-аутистов. Ей пришлось удалить страницу

После публикации новости о скандальной даме, которой не понравилось соседство ее внучки с детьми-аутистами во дворе дома 18 по улице Адмирала Черокова, ее страницу нашли соседи. Судя по комментариям, в личные сообщения к ней полетело не одно гневное послание. Некоторое время назад женщина удалила аккаунт.



Прежде «Фонтанка» успела его изучить. Главным делом жизни, судя по всему, Наталья считает карьеру своей внучки. У 4-летней девочки есть аккаунт в Instagram, она участвует в кастингах и модных фотосессиях. После публикации видео из «Балтийской жемчужины» он был закрыт.