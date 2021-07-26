Жители «Балтийской жемчужины» опознали женщину, которая прогоняла с площадки детей-аутистов. Ей пришлось удалить страницу

После публикации новости о скандальной даме, которой не понравилось соседство ее внучки с детьми-аутистами во дворе дома 18 по улице Адмирала Черокова, ее страницу нашли соседи. Судя по комментариям, в личные сообщения к ней полетело не одно гневное послание. Некоторое время назад женщина удалила аккаунт.
Прежде «Фонтанка» успела его изучить. Главным делом жизни, судя по всему, Наталья считает карьеру своей внучки. У 4-летней девочки есть аккаунт в Instagram, она участвует в кастингах и модных фотосессиях. После публикации видео из «Балтийской жемчужины» он был закрыт.
Наталья, судя по всему, супруга бизнесмена, который занимается продажей стеклопакетов.
Во время конфликта на детской площадке местная жительница пыталась прогнать сотрудников и подопечных центра «Какая разница». В соседнем доме они арендуют помещение. По мнению Натальи, такие дети должны сидеть в своих «карантинах и всякой хрени».