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«В третий корпус шуруйте свой». На юге Петербурга женщина не захотела делить площадку с детьми-аутистами

Конфликт на Адмирала Черокова из-за детей-аутистов попал на видео

У детей с особенностями развития должны быть свои «карантины и всякая хрень», а на обычной детской площадке им не место. С такими словами прогнать тьюторов центра «Какая разница» и их воспитанников пыталась жительница Красносельского района.

Видео конфликта на детской площадке было снято утром 26 июля во дворе 2-го корпуса дома 18 по улице Адмирала Черокова. Сперва агрессивная белокурая женщина пыталась выяснить, откуда дети-аутисты взялись на площадке. Затем грозилась вовсе прогнать их с территории жилого комплекса. Объяснения женщины: «больные дети пугают наших детей», «у нас ещё этого не было в доме», «дети непонятно какие».

Она также выразила уверенность, что центру придется съехать, а до тех пор с площади они должны «шуровать». Аргумент о том, что у арендаторов помещения такие же права на пользование детской площадкой, что и у собственников, воспринят не был.

Предоставлено директором центра «Какая разница» Валерией Катаевой

«Идите с вашими детьми. Вы здесь гулять не будете, с детьми вот с этими особенностями. У вас свои должны быть карантины и всякая хрень», — убеждена дама.

Она также позвонила некой Маше из управляющей компании и потребовала, чтобы она спустилась и увела детей-аутистов. В итоге со стороны дороги послышалось «тебя все ждут», и женщина удалилась.

Как рассказала «Фонтанке» директор некоммерческого центр инклюзивных проектов и социальной интеграции детей с особыми потребностями «Какая разница» Валерия Катаева, с агрессивной особой они сталкиваются не первый раз. Так как сегодня внимание к воспитанникам центра было чрезмерным, сотрудники написали заявление в полицию — во время «беседы» жительница ЖК несколько раз по рукам ударила тьютора центра.

В комментариях в районном паблике местные жители отметили, что эта женщина гуляет с внучкой и периодически кричит на ребенка.

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Комментарии (81)

Brightness
А почему у нас есть психоневрологические интернаты? Для кого они? Почему не выводят их обитателей на дворовые территории? У этих детей в интернате тоже есть родители. Объяснять детям можно и нужно, что есть такие дети, но от этого они не будут с ними общаться и дружить. К сожалению. Как бы родители не хотели их адаптировать. Они никому не нужны кроме собственных родителей, в прочем, как и нормальные дети - они нужны только своим родителям, и то не всегда.
hal9000
Дочего бабы ростом метр с кепкой жестокие бывают..голос грубый хамка какая то..наверно в магазине продавщицей работает или управляющая может магазином одежды..хотя одежды наврятли..одета она безвкусно..у нее бедра широкие а ноги коротки..коленки как то странно выпучены немного назад..пузо немного висит и соски торчат через майку..по такой комплекции надо что то как у оппонентки джины с высокой талией..а по делу..ничего там страшного у аутистов нету..никто там ее ребенка не пугал..эт она сама напугалась..но они требуют социализации..посути признаки аутизма есть у всех..
260763871
Такие же тети разгоняют с площадок детей старше 10, ибо они мешают их детям кататься на качельках)) долбанутые
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