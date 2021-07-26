Она также выразила уверенность, что центру придется съехать, а до тех пор с площади они должны «шуровать». Аргумент о том, что у арендаторов помещения такие же права на пользование детской площадкой, что и у собственников, воспринят не был.

Видео конфликта на детской площадке было снято утром 26 июля во дворе 2-го корпуса дома 18 по улице Адмирала Черокова. Сперва агрессивная белокурая женщина пыталась выяснить, откуда дети-аутисты взялись на площадке. Затем грозилась вовсе прогнать их с территории жилого комплекса. Объяснения женщины: «больные дети пугают наших детей», «у нас ещё этого не было в доме», «дети непонятно какие».

«Идите с вашими детьми. Вы здесь гулять не будете, с детьми вот с этими особенностями. У вас свои должны быть карантины и всякая хрень», — убеждена дама.



Она также позвонила некой Маше из управляющей компании и потребовала, чтобы она спустилась и увела детей-аутистов. В итоге со стороны дороги послышалось «тебя все ждут», и женщина удалилась.



Как рассказала «Фонтанке» директор некоммерческого центр инклюзивных проектов и социальной интеграции детей с особыми потребностями «Какая разница» Валерия Катаева, с агрессивной особой они сталкиваются не первый раз. Так как сегодня внимание к воспитанникам центра было чрезмерным, сотрудники написали заявление в полицию — во время «беседы» жительница ЖК несколько раз по рукам ударила тьютора центра.



В комментариях в районном паблике местные жители отметили, что эта женщина гуляет с внучкой и периодически кричит на ребенка.

