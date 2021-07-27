Как стало известно «Фонтанке» 27 июля, её состояние стабилизировалось, поэтому специалисты приняли решение о переводе на амбулаторное лечение. Младенец, который в момент падения находился в коляске, пока что остаётся под наблюдением врачей, с ним находится его мама.
Несчастный случай произошёл накануне около 16:20. Коляска с младенцем и ухватившейся за её ручку девочкой доехала до края шестой платформы, но последняя не смогла её остановить перед падением. Оба ребёнка упали на рельсы. Пострадавших госпитализировали с серьёзными травмами.
По данным транспортной прокуратуры, родители и другие дети семьи в этот момент находились рядом. Обстоятельства происшествия выясняют, ход и результаты проверки находятся на контроле Северо-Западного транспортного прокурора.
Девочку, упавшую на рельсы Московского вокзала, отправили долечиваться домой. Пострадавший младенец остаётся с мамой в больнице
Врачи детской городской больницы имени Раухфуса выписали двухлетнюю девочку, которая накануне упала на рельсы Московского вокзала в Петербурге. Пострадавший младенец остаётся в медучреждении.
Как стало известно «Фонтанке» 27 июля, её состояние стабилизировалось, поэтому специалисты приняли решение о переводе на амбулаторное лечение. Младенец, который в момент падения находился в коляске, пока что остаётся под наблюдением врачей, с ним находится его мама.