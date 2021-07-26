Девочка не справилась с управлением коляской. Прокуратура разбирается с падением детей на рельсы Московского вокзала

После падения на рельсы Московского вокзала Петербурга в больницу увезли младенца и двухлетнюю девочку, которая не удержал коляску. Проверку проводит Северо-Западная транспортная прокуратура.



«По предварительным данным, 26 июля в 16:20 многодетная семья следовала по 6-й платформе вокзала. Ребенок 2018 года рождения вёз коляску с малышом 2020 года рождения. Девочка не справилась с управлением коляски, в результате оба ребёнка упали на железнодорожные пути», — сообщают в ведомстве.

Детей на платформу вернули подоспевшие сотрудники транспортной полиции. Первую помощь пострадавшим оказала медицинская служба вокзала. После осмотра было принято решение о госпитализации.