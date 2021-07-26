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Девочка не справилась с управлением коляской. Прокуратура разбирается с падением детей на рельсы Московского вокзала

Прокуратура проводит проверку после травмирования малышей на вокзале в Петербурге

После падения на рельсы Московского вокзала Петербурга в больницу увезли младенца и двухлетнюю девочку, которая не удержал коляску. Проверку проводит Северо-Западная транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, 26 июля в 16:20 многодетная семья следовала по 6-й платформе вокзала. Ребенок 2018 года рождения вёз коляску с малышом 2020 года рождения. Девочка не справилась с управлением коляски, в результате оба ребёнка упали на железнодорожные пути», — сообщают в ведомстве.

Детей на платформу вернули подоспевшие сотрудники транспортной полиции. Первую помощь пострадавшим оказала медицинская служба вокзала. После осмотра было принято решение о госпитализации.

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Комментарии (5)

Karl_Ivanovich
"Много вас очень, близнецов ..." (с)
obliteration
А может им не стоит больше быть многодетными родителями, судя по видео у них не очень то хорошо получается это дело.
Brevnault
Детей на платформу вернули подоспевшие дети сотрудников транспортной полиции. Первую помощь пострадавшим оказала детская медицинская служба вокзала.
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