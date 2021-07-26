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Упавшие на рельсы Московского вокзала дети получили серьёзные травмы

Младенца и девочку, пострадавших на Московском вокзале в Петербурге, спасают в детской городской больнице имени Раухфуса. Синяками и ушибами они не отделались.

Как стало известно «Фонтанке», 26 июля детей из медицинской службы вокзала перевезли в больницу на Лиговском проспекте. Их состояние оценивают как тяжёлое, но всё же ближе к средней степени тяжести. В настоящее время обоих пациентов обследуют. По предварительным данным, у старшего ребёнка диагностирован перелом орбиты.

Несчастный случай произошёл на шестой платформе Московского вокзала около 16:20. Девочка 2018 года рождения сделала несколько шагов с коляской, в которой был младенец, и не смогла её остановить. Коляска с ухватившимся за ручку ребёнком доехала до края платформы и упала на рельсы. По данным транспортной прокуратуры, родители и другие дети семьи в этот момент находились рядом. Обстоятельства происшествия выясняют, ход и результаты проверки находятся на контроле Северо-Западного транспортного прокурора.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

261215271
😥
Antuan Rokanten
Какая беспечность родителей. Надеюсь с детьми все будет в порядке.
266172315
что делали в этот момент родители? на съемке видно,что первыми подбежали работники вокзала. а родители там были? или снова родители будут винить всех ,кроме себя.
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