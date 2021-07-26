Упавшие на рельсы Московского вокзала дети получили серьёзные травмы

Как стало известно «Фонтанке», 26 июля детей из медицинской службы вокзала перевезли в больницу на Лиговском проспекте. Их состояние оценивают как тяжёлое, но всё же ближе к средней степени тяжести. В настоящее время обоих пациентов обследуют. По предварительным данным, у старшего ребёнка диагностирован перелом орбиты.



Несчастный случай произошёл на шестой платформе Московского вокзала около 16:20. Девочка 2018 года рождения сделала несколько шагов с коляской, в которой был младенец, и не смогла её остановить. Коляска с ухватившимся за ручку ребёнком доехала до края платформы и упала на рельсы. По данным транспортной прокуратуры, родители и другие дети семьи в этот момент находились рядом. Обстоятельства происшествия выясняют, ход и результаты проверки находятся на контроле Северо-Западного транспортного прокурора.