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Минздрав разрешил петербургскому «Биокаду» проводить клинические исследования новой вакцины от COVID-19

Министерство здравоохранения выдало компании «Биокад» разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса. Ее испытают на 360 пациентах.

Согласно материалам реестра, разрешение выдано 26 июля. Цель — «оценка безопасности и иммуногенности вакцины для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19), рекомбинантной векторной вирусной на основе AAV5-RBD-S». Форма лекарственного препарата — раствор для внутримышечного введения. Проводить испытания предполагается в Медицинском исследовательском центре лекарственной терапии «Юнинова» и ООО «Экс севен клиникал ресеч», оба находятся в Петербурге.

Ранее «Биокад» попал в список предприятий, которые могут производить вакцину против коронавируса «Спутник Лайт».

В Петербурге свою вакцину разрабатывают также в Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток ФМБА.

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Комментарии (3)

262224921
А главное радуют УРА-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ названия исследовательских центров .
Нет, у меня и в мыслях не было подумать что это инагенты.
ost-21
Надеюсь исследуемые будут в курсе) А когда будут регистрировать вакцину от предыдущей вакцины?
Suricata
все хотят бабла поднять, уроды.
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