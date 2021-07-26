Минздрав разрешил петербургскому «Биокаду» проводить клинические исследования новой вакцины от COVID-19

Министерство здравоохранения выдало компании «Биокад» разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса. Ее испытают на 360 пациентах.
Согласно материалам реестра, разрешение выдано 26 июля. Цель — «оценка безопасности и иммуногенности вакцины для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19), рекомбинантной векторной вирусной на основе AAV5-RBD-S». Форма лекарственного препарата — раствор для внутримышечного введения. Проводить испытания предполагается в Медицинском исследовательском центре лекарственной терапии «Юнинова» и ООО «Экс севен клиникал ресеч», оба находятся в Петербурге.
Ранее «Биокад» попал в список предприятий, которые могут производить вакцину против коронавируса «Спутник Лайт».
В Петербурге свою вакцину разрабатывают также в Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток ФМБА.