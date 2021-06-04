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Вакцину от коронавируса, которую разрабатывают в Петербурге, назвали «Аврора»

Вакцину от коронавируса, которую разрабатывают в Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток ФМБА (СПбНИИВС), решили назвать «Аврора». Об этом в кулуарах ПМЭФ заявил директор НИИ Виктор Трухин.

«У нее есть рабочее название — сегодня во внутренней документации она называется «Аврора». Этот вопрос на согласовании у создателей и разработчиков этого продукта непосредственно. И, конечно, [учитывается] оценка этико-слухового восприятия, плюс возможности транскрипции в латиницу», — цитирует его слова ТАСС.

Замглавы ФМБА Игорь Борисевич ранее говорил, что данные об эффективности новой вакцины ведомство надеется получить к концу года. Причем производство может начаться сразу же после одобрения препарата. «Если условия разработки продукта будут соответствовать и допускаться для применения на человеке, то производство уже автоматически готово. [Условно] сегодня получаем разрешение от Минздрава, завтра нажимаем «красную кнопку», и всё начинает работать», — заявил Борисевич.

Пока неизвестно, придется колоть «Аврору» один раз или два, как и большинство прививок.

«Я думаю, клинические исследования покажут, хватит ли одной дозы, либо придется остаться на позициях, как это делают сейчас абсолютно все практически производители, на двухдозном применении», — уточнил Виктор Трухин.

В России зарегистрированы четыре отечественные вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник лайт», разработанные Центром им. Гамалеи Минздрава, «Эпиваккорона» центра «Вектор» Роспотребнадзора и «Ковивак» Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.

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