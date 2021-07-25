Путин спустил на воду супертраулер «Механик Сизов» в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии спуска на воду большого морозильного рыболовного траулера «Механик Сизов» на судозаводе «Адмиралтейские верфи» в Петербурге. Торжественное мероприятие состоялось в День ВМФ, 25 июля.



Помимо главы государства в спуске на воду супертраулера также участвовали гендиректор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков и замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, которая стала «крёстной матерью» судна.



Ранее «Фонтанка» писала, что «Механик Сизов» — это большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192, построенный для ООО «Русская рыбопромышленная компания». Всего по контракту должно быть спущено на воду 10 таких судов.

