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Путин спустил на воду супертраулер «Механик Сизов» в Петербурге

Президент РФ принял участие в спуске на воду супертраулера «Механик Сизов» на «Адмиралтейских верфях»

Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии спуска на воду большого морозильного рыболовного траулера «Механик Сизов» на судозаводе «Адмиралтейские верфи» в Петербурге. Торжественное мероприятие состоялось в День ВМФ, 25 июля.

Помимо главы государства в спуске на воду супертраулера также участвовали гендиректор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков и замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, которая стала «крёстной матерью» судна.

Ранее «Фонтанка» писала, что «Механик Сизов» — это большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192, построенный для ООО «Русская рыбопромышленная компания». Всего по контракту должно быть спущено на воду 10 таких судов.

Напомним, что 25 июля Владимир Путин также принимал участие в проведении Военно-морского парада в честь Дня ВМФ в Петербурге. О том, как он прошёл — читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (16)

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....зачем врать то ? Ничего он не спускал, понаблюдал с Раптора и только. Дождались когда он соизволит освободится и подкатить на катере на рейд и спустили, все мероприятия были без его участия.
Dazdraperma
Истерика местных либероидов умиляет. С праздником, дорогие нетоварищи!
Danik
Огромная посудина!
5.7 тыс тонн. Почти крейсер!
Раньше спуск такого кораблика даже не замечали. Теперь президент спускает!
Основные технические и технико-эксплуатационные характеристики траулера проекта СТ-192: дедвейт - 5,7 тыс. тонн; вместимость грузовых трюмов - 5500 кубометров; длина - 108,2 м; ширина - 21 м; осадка - 8,35 м; автономность по запасам топлива - 45 суток; экипаж - 139 человек, включая персонал рыбоперерабатывающего комплекса; скорость полного хода - 15 узлов.
При чем тут ВМФ?)
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