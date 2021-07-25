Воинский ритуал в честь 325-й годовщины российского флота завершился в Петербурге. В параде, который начался в 11 утра 25 июля, приняли участие больше 50 кораблей, подлодок и судов. Воздушную часть обеспечили 48 вертолетов и самолетов. У Медного всадника за прохождением кораблей и пролетом самолетов наблюдал верховный главнокомандующий Владимир Путин.

В Кронштадте был ограничен доступ на Южной стенку Усть-Рогатки, а парки и скверы в это воскресенье закрыты, чтобы не провоцировать народные гуляния. В центре Петербурга также попытались ограничить доступ к Неве, однако желание горожан было столь непреодолимо, что полиция уступила и открыла проход .

По информации «Фонтанки», решение принималось как меньшее из зол — свободный проход позволил избежать серьезного столпотворения. Таким образом, военно-морской парад в Петербурге наблюдали несколько тысяч горожан.



К обеспечению правопорядка привлекалось 1,3 тыс. сотрудников и военнослужащих Росгвардии, свыше 15 катеров ведомства контролировали ограничение движения в акватории Невы в ходе парада.