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Военно-морской парад завершен. В Петербурге его посмотрели тысячи горожан и туристов

На Сенатской площади и в Кронштадте завершился шестой Главный военно-морской парад, который принимал президент Владимир Путин. С набережных Невы на него смотрели непослушные петербуржцы и гости города.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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Воинский ритуал в честь 325-й годовщины российского флота завершился в Петербурге. В параде, который начался в 11 утра 25 июля, приняли участие больше 50 кораблей, подлодок и судов. Воздушную часть обеспечили 48 вертолетов и самолетов. У Медного всадника за прохождением кораблей и пролетом самолетов наблюдал верховный главнокомандующий Владимир Путин.

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В Кронштадте был ограничен доступ на Южной стенку Усть-Рогатки, а парки и скверы в это воскресенье закрыты, чтобы не провоцировать народные гуляния. В центре Петербурга также попытались ограничить доступ к Неве, однако желание горожан было столь непреодолимо, что полиция уступила и открыла проход.

Николай Кудин/«Фонтанка.ру»

По информации «Фонтанки», решение принималось как меньшее из зол — свободный проход позволил избежать серьезного столпотворения. Таким образом, военно-морской парад в Петербурге наблюдали несколько тысяч горожан.

К обеспечению правопорядка привлекалось 1,3 тыс. сотрудников и военнослужащих Росгвардии, свыше 15 катеров ведомства контролировали ограничение движения в акватории Невы в ходе парада.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Из-за пандемии коронавируса было объявлено, что чествовать Военно-морской флот будут без зрителей. Также отменены салют и фейерверк у стен Петропавловской крепости. Салютный дивизион Западного военного округа отстреляется только в Кронштадте.

Полный список учувствовавших в параде кораблей можно увидеть в материале «Фонтанки», для ценителей мы также подготовили шуточную викторину.

Из-за парада центр Петербурга можно смело назвать пешеходным. Разведены мосты через Неву, ключевые магистрали перекрыты. Перечень ограничений дорожного движения смотрите здесь.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (15)

AlBerkut
Не надо мешать Вовочке играть в солдатики, кораблики и самолётики.
Где хочет, там и играет😎
А под ногами путаться нельзя 😂
Хауаю
Если нельзя, но очень хочется, то можно)
Obseerv
Ура, закончились на время перекрытия и дневные разводки мостов!
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