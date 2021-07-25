По информации «Фонтанки», изначально планировалось, что в День ВМФ все выходы к Неве в центральной части города перекроют (предупреждали, что парад пройдет без зрителей), однако за несколько минут до начала было принято решение пропустить любопытных, в том числе семьи с детьми — чтобы не создавать толпу.



Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Как передают корреспонденты «Фонтанки», к 11 утра 25 июля зрители, запрещенные Роспотребнадзором из-за коронавируса, собрались на Дворцовой, Университетской набережных, а также на Лейтенанта Шмидта и Макарова. «Отряд» численностью в сотню «штыков» попытался пройти к Неве через Дворцовую площадь, однако был блокирован. В итоге образовалась человеческая река, выйти из берегов которой мешают только дома на Миллионной улице.

Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

На василеостровских набережных толкучки не видно, но у воды мест свободных нет, так что люди забираются на клумбы. Полицейские у рамок металлоискателей заметно скучают.



Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру» Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В параде на Неве и Кронштадтском рейде участвуют свыше 50 кораблей и 48 вертолетов и самолетов. Принимает его президент Владимир Путин. За прохождением в кильватерном строю он наблюдает с Сенатской площади. Из-за пандемии коронавируса было объявлено, что чествовать Военно-морской флот будут без зрителей. Также отменены салют и фейерверк у стен Петропавловской крепости. Салютный дивизион Западного военного округа отстреляется только в Кронштадте.

