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Оградить парад ВМФ от зрителей не получилось. Горожан пустили на набережные

Военно-морской парад наблюдают десятки петербуржцев

Полицейские честно попытались оградить воинский ритуал от нежелательных зрителей, но «гражданское сопротивление» слишком напористо, поэтому пришлось уступить.

По информации «Фонтанки», изначально планировалось, что в День ВМФ все выходы к Неве в центральной части города перекроют (предупреждали, что парад пройдет без зрителей), однако за несколько минут до начала было принято решение пропустить любопытных, в том числе семьи с детьми — чтобы не создавать толпу.

Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру»
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Как передают корреспонденты «Фонтанки», к 11 утра 25 июля зрители, запрещенные Роспотребнадзором из-за коронавируса, собрались на Дворцовой, Университетской набережных, а также на Лейтенанта Шмидта и Макарова. «Отряд» численностью в сотню «штыков» попытался пройти к Неве через Дворцовую площадь, однако был блокирован. В итоге образовалась человеческая река, выйти из берегов которой мешают только дома на Миллионной улице.

Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

На василеостровских набережных толкучки не видно, но у воды мест свободных нет, так что люди забираются на клумбы. Полицейские у рамок металлоискателей заметно скучают.

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В параде на Неве и Кронштадтском рейде участвуют свыше 50 кораблей и 48 вертолетов и самолетов. Принимает его президент Владимир Путин. За прохождением в кильватерном строю он наблюдает с Сенатской площади. Из-за пандемии коронавируса было объявлено, что чествовать Военно-морской флот будут без зрителей. Также отменены салют и фейерверк у стен Петропавловской крепости. Салютный дивизион Западного военного округа отстреляется только в Кронштадте.

Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (44)

266093605
Парады умерли в прошлом году , на День Победы . После этого дед с воякой- строителем , в плане парадов , - клоун .
Клаустрофобик
Парад подлости и предательства интересов страны и ее граждан.Россия вперде.
266133505
Зануды петербуржцы, все вам не так! Разбаловались и зажрались!
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