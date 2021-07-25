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Владимир Путин в Петербурге. Он принимает парад ВМФ

Главный военно-морской парад начался на Неве

Президент Российской Федерации прибыл в Петропавловскую крепость. Пушечный залп дал сигнал к празднованию 325-й годовщины российского флота.

Начало парада в честь Дня ВМФ — 11.00 воскресенья, 25 июля. Он проходит в шестой раз на двух площадках одновременно. На Сенатской площади его принимает Владимир Путин, утром президентский катер обошел парадный строй кораблей на Кронштадтском рейде. Затем вертолетный кортеж доставил верховного главнокомандующего в центр Петербурга. В эти минуты он объезжает корабли на Неве, экипажи приветствуют Путина, министра обороны Сергея Шойгу и главкома ВМФ Николая Евменова.

Николай Кудин/«Фонтанка.ру»

Всего в параде принимают участие чуть больше 50 кораблей и 48 самолетов и вертолетов, мимо Усть-Рогатки в Кронштадте в кильватерном строю пройдут также представители ВМС Ирана, Индии, Пакистана.

Полный список кораблей можно увидеть в материале «Фонтанки», для ценителей военно-морского флота мы также подготовили шуточную викторину.

В связи с пандемией коронавируса Роспотребнадзор поставил перед властями Петербурга и Минобороны условие — зрителей быть не должно. Планировалось, что набережные Невы будут закрыты для горожан, однако корреспонденты «Фонтанки» наблюдают довольно свободный проход и некоторое скопление народных масс.

Из-за парада центр Петербурга можно смело назвать пешеходным. Разведены мосты через Неву, ключевые магистрали перекрыты. Перечень ограничений дорожного движения смотрите здесь.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

W Bons
- А где же наша гвардия ?
Клинворд
Один зритель, и то двойник.
Nationalverrater_2
А чо не приплыли пироги ВМФ Вануату и Науру ? Продались бездуховным вражинам, двурушники!
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