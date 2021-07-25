Владимир Путин в Петербурге. Он принимает парад ВМФ

Начало парада в честь Дня ВМФ — 11.00 воскресенья, 25 июля. Он проходит в шестой раз на двух площадках одновременно. На Сенатской площади его принимает Владимир Путин, утром президентский катер обошел парадный строй кораблей на Кронштадтском рейде. Затем вертолетный кортеж доставил верховного главнокомандующего в центр Петербурга. В эти минуты он объезжает корабли на Неве, экипажи приветствуют Путина, министра обороны Сергея Шойгу и главкома ВМФ Николая Евменова.

Всего в параде принимают участие чуть больше 50 кораблей и 48 самолетов и вертолетов, мимо Усть-Рогатки в Кронштадте в кильватерном строю пройдут также представители ВМС Ирана, Индии, Пакистана.

Полный список кораблей можно увидеть в материале «Фонтанки», для ценителей военно-морского флота мы также подготовили шуточную викторину.



В связи с пандемией коронавируса Роспотребнадзор поставил перед властями Петербурга и Минобороны условие — зрителей быть не должно. Планировалось, что набережные Невы будут закрыты для горожан, однако корреспонденты «Фонтанки» наблюдают довольно свободный проход и некоторое скопление народных масс.



Из-за парада центр Петербурга можно смело назвать пешеходным. Разведены мосты через Неву, ключевые магистрали перекрыты. Перечень ограничений дорожного движения смотрите здесь.