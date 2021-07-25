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Петербург в ожидании начала парада ВМФ: дороги перекрыты, горожане занимают места

В Петербурге и Кронштадте проходят мероприятия ко Дню ВМФ. Изменены схемы движения транспорта, а некоторые места полностью недоступны.

Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру»
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Как передают корреспонденты «Фонтанки» 25 июля, перекрыт Невский проспект и часть Александровского сада ближе к нему, от фонтана и к Сенатской свободно гуляют люди. Хотя сама площадь перекрыта.

На Васильевском острове по некоторым линиям нельзя выйти к Неве, например по третьей. Но петербуржцы собираются и занимают места в первом ряду у воды. Один из проходов через рамки — на Кадетской. Им никто не препятствует.

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О том, что перекрыли в Петербурге из-за Главного военно-морского парада — читайте в этом материале. А здесь — программа основных событий мероприятия.

Фото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру»

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