Как передают корреспонденты «Фонтанки» 25 июля, перекрыт Невский проспект и часть Александровского сада ближе к нему, от фонтана и к Сенатской свободно гуляют люди. Хотя сама площадь перекрыта.
На Васильевском острове по некоторым линиям нельзя выйти к Неве, например по третьей. Но петербуржцы собираются и занимают места в первом ряду у воды. Один из проходов через рамки — на Кадетской. Им никто не препятствует.
О том, что перекрыли в Петербурге из-за Главного военно-морского парада — читайте в этом материале. А здесь — программа основных событий мероприятия.