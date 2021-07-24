В связи с перекрытиями движения в центре автобусы № 3, 6, 7, 10, 22, 24, 27, 46, 47, 49, 100 и 191, троллейбусы № 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 17 и 22, а также трамвай №3 будут следовать по объездным или укороченным трассам. С 7:00 до 14:00 25 июля отменяются все рейсы трамвая по маршруту «Первый туристический» (Т1).

С 21:00 24 июля до 7:00 25 июля общественный транспорт будет следовать:

автобус №6 — от конечной остановки «Наличная улица» по действующей трассе до Среднего проспекта В.О., далее по 8–9-й линиям В.О., набережной Лейтенанта Шмидта, Благовещенскому мосту и далее по действующей трассе до конечной остановки «Площадь Стачек»;

— от конечной остановки «Наличная улица» по действующей трассе до Среднего проспекта В.О., далее по 8–9-й линиям В.О., набережной Лейтенанта Шмидта, Благовещенскому мосту и далее по действующей трассе до конечной остановки «Площадь Стачек»; автобус №7 — от конечной остановки «Наличная улица» по действующей трассе до Большого проспекта В.О., далее по 8–9-й линиям В.О., Среднему проспекту В.О., 1-й и Кадетской линиям В.О., Большому проспекту В.О. (в обратном направлении до конечной остановки «Наличная улица»);

— от конечной остановки «Наличная улица» по действующей трассе до Большого проспекта В.О., далее по 8–9-й линиям В.О., Среднему проспекту В.О., 1-й и Кадетской линиям В.О., Большому проспекту В.О. (в обратном направлении до конечной остановки «Наличная улица»); автобус №10 — по двум участкам: от конечной остановки «Крестовский остров» по действующей трассе до проспекта Добролюбова; от конечной остановки «Балтийский вокзал» по действующей трассе до Измайловского проспекта, далее по Садовой улице, Никольской площади, проспекту Римского-Корсакова, Лермонтовскому проспекту, Садовой улице (в обратном направлении до конечной остановки «Балтийский вокзал»);

— по двум участкам: от конечной остановки «Крестовский остров» по действующей трассе до проспекта Добролюбова; от конечной остановки «Балтийский вокзал» по действующей трассе до Измайловского проспекта, далее по Садовой улице, Никольской площади, проспекту Римского-Корсакова, Лермонтовскому проспекту, Садовой улице (в обратном направлении до конечной остановки «Балтийский вокзал»); автобус №24 — от конечной остановки «Хасанская улица» по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Невскому, Малой Морской улице, Исаакиевской площади, Конногвардейскому бульвару, Благовещенскому мосту, набережной Лейтенанта Шмидта, 8–9-й линиям В.О. (обратно по 1-й линии В.О., Большому проспекту В.О., 8–9-й линиям В.О.) до конечной остановки «Метро «Василеостровская»;

— от конечной остановки «Хасанская улица» по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Невскому, Малой Морской улице, Исаакиевской площади, Конногвардейскому бульвару, Благовещенскому мосту, набережной Лейтенанта Шмидта, 8–9-й линиям В.О. (обратно по 1-й линии В.О., Большому проспекту В.О., 8–9-й линиям В.О.) до конечной остановки «Метро «Василеостровская»; автобус №191 — от конечной остановки «Река Оккервиль» по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Невскому, Малой Морской улице, Исаакиевской площади, Конногвардейскому бульвару, Благовещенскому мосту, набережной Лейтенанта Шмидта, 8–9-й линиям В.О., Среднему проспекту В.О., 1-й и Кадетской линиям В.О., Тучкову мосту, Ждановской набережной и далее по действующей трассе до конечной остановки «Метро «Петроградская»;

— от конечной остановки «Река Оккервиль» по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Невскому, Малой Морской улице, Исаакиевской площади, Конногвардейскому бульвару, Благовещенскому мосту, набережной Лейтенанта Шмидта, 8–9-й линиям В.О., Среднему проспекту В.О., 1-й и Кадетской линиям В.О., Тучкову мосту, Ждановской набережной и далее по действующей трассе до конечной остановки «Метро «Петроградская»; троллейбус №1 — от конечной остановки «Улица Маршала Тухачевского» по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Невскому, Малой Морской улице, Исаакиевской площади, Конногвардейскому бульвару до площади Труда;

— от конечной остановки «Улица Маршала Тухачевского» по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Невскому, Малой Морской улице, Исаакиевской площади, Конногвардейскому бульвару до площади Труда; троллейбус №7 — от конечной остановки «Таллинская улица» по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Невскому, Малой Морской улице, Исаакиевской площади, Конногвардейскому бульвару до площади Труда;

— от конечной остановки «Таллинская улица» по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Невскому, Малой Морской улице, Исаакиевской площади, Конногвардейскому бульвару до площади Труда; троллейбус №10 — по двум участкам: от конечной остановки «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до Большого проспекта В.О., далее по 1-й и Съездовской линиям В.О., Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, переулку Талалихина (обратно по Большому пр. П.С.) до Съезжинской улицы; от конечной остановки «Новгородская улица» по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Невскому, Малой Морской улице, Исаакиевской площади, Конногвардейскому бульвару до площади Труда;

— по двум участкам: от конечной остановки «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до Большого проспекта В.О., далее по 1-й и Съездовской линиям В.О., Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, переулку Талалихина (обратно по Большому пр. П.С.) до Съезжинской улицы; от конечной остановки «Новгородская улица» по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Невскому, Малой Морской улице, Исаакиевской площади, Конногвардейскому бульвару до площади Труда; троллейбус №11 — от конечной остановки «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до Большого проспекта В.О., далее по 1-й и Съездовской линиям В.О., Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, переулку Талалихина (обратно по Большому проспекту П.С.) до Съезжинской улицы;

— от конечной остановки «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до Большого проспекта В.О., далее по 1-й и Съездовской линиям В.О., Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, переулку Талалихина (обратно по Большому проспекту П.С.) до Съезжинской улицы; троллейбус №17 — от конечной остановки «Улица Костюшко» по действующей трассе до Гороховой улицы, далее по Гороховой, Большой Морской улице, Невскому проспекту до конечной остановки «Казанский собор».

В период с 7:00 до 14:00 25 июля транспорт пойдет: