Мосты
Ради парада четыре моста в Петербурге будут разведены днем. Причем Дворцовый закроют с вечера субботы.
Движение перекроют:
- по Дворцовому мосту — с 21:00 24 июля до 14:00 25 июля;
- по Благовещенскому, Троицкому и Литейному мостам — с 7:00 до 14:00 25 июля.
Улицы
Будут перекрывать движение транспорта в центре Петербурга и в Кронштадте:
- с 21:00 24 июля до 14:00 25 июля — по Адмиралтейской набережной, Адмиралтейскому проспекту, Адмиралтейскому проезду, Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста, Дворцовой набережной, Сенатской площади от Английской набережной до Конногвардейского бульвара, Дворцовому проезду, Невскому проспекту от Малой Морской улицы к Адмиралтейскому проспекту, Гороховой улице от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта, Университетской набережной, Биржевой площади, Биржевому проезду вдоль дома 2 по Биржевой площади, Мраморному переулку, Мошкову переулку от Дворцовой набережной до Миллионной улицы;
- с 7:00 до 14:00 25 июля — по Невскому проспекту от Малой Морской улицы до Садовой улицы, Малой Морской улице от Невского проспекта до Гороховой улицы, Большой Морской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта, Кирпичному переулку от Малой Морской улицы до Большой Морской улицы, Казанской улице от Невского проспекта до дома 2 по Казанской улице, набережной Лейтенанта Шмидта от 8–9-й линий В.О. до Благовещенского моста, набережной Кутузова, Литейному проспекту от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной, съездам с Воскресенской набережной и Пироговской набережной на Литейный мост;
- с 7:00 до 17:00 25 июля — по проспекту Ленина от улицы Мартынова до Макаровской улицы, улице Карла Маркса от улицы Мартынова до Макаровской улицы, Макаровской улице, Коммунистической улице от Петровской улицы до Макаровской улицы, Красной улице от Петровской улицы до Макаровской улицы.
Также запретят парковаться:
- с 00:00 23 июля до 14:00 25 июля — на Адмиралтейском проспекте, Английской набережной от Благовещенского моста до Сенатской площади, Адмиралтейской набережной, Дворцовой набережной и набережной Кутузова;
- с 00:00 23 июля до 24:00 25 июля — в Кронштадте по улице Карла Маркса от Макаровской улицы до Советской улицы, Макаровской улице и проспекту Ленина от улицы Мартынова до Макаровской улицы.
КАД
С 7 часов утра до 17 часов 25 июля будет закрыт проезд по участку КАД от развязки с автомобильной дорогой к многофункциональному морскому перегрузочному комплексу «Бронка» до развязки с Приморским шоссе, то есть от 117-го до 141-го километра КАД. Исключение предусмотрено для жителей Кронштадта при предъявлении пропуска, а также для аккредитованного транспорта, городского пассажирского транспорта и экстренных служб: скорой, МЧС, полиции, Росгвардии, машин Минобороны, ФСО и так далее.
ЗСД
Проезд по Западному скоростному диаметру Петербурга на период с 7:00 до 14:00 25 июля будет бесплатным на участке от набережной Екатерингофки до Богатырского проспекта и обратно. Плата не будет взиматься при проезде по всем маршрутам, входящим в состав участка, прочие же поездки, в том числе транзитные через бесплатный участок, будут тарифицироваться, как обычно.
Общественный транспорт
В связи с перекрытиями движения в центре автобусы № 3, 6, 7, 10, 22, 24, 27, 46, 47, 49, 100 и 191, троллейбусы № 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 17 и 22, а также трамвай №3 будут следовать по объездным или укороченным трассам. С 7:00 до 14:00 25 июля отменяются все рейсы трамвая по маршруту «Первый туристический» (Т1).
С 21:00 24 июля до 7:00 25 июля общественный транспорт будет следовать:
- автобус №6 — от конечной остановки «Наличная улица» по действующей трассе до Среднего проспекта В.О., далее по 8–9-й линиям В.О., набережной Лейтенанта Шмидта, Благовещенскому мосту и далее по действующей трассе до конечной остановки «Площадь Стачек»;
- автобус №7 — от конечной остановки «Наличная улица» по действующей трассе до Большого проспекта В.О., далее по 8–9-й линиям В.О., Среднему проспекту В.О., 1-й и Кадетской линиям В.О., Большому проспекту В.О. (в обратном направлении до конечной остановки «Наличная улица»);
- автобус №10 — по двум участкам: от конечной остановки «Крестовский остров» по действующей трассе до проспекта Добролюбова; от конечной остановки «Балтийский вокзал» по действующей трассе до Измайловского проспекта, далее по Садовой улице, Никольской площади, проспекту Римского-Корсакова, Лермонтовскому проспекту, Садовой улице (в обратном направлении до конечной остановки «Балтийский вокзал»);
- автобус №24 — от конечной остановки «Хасанская улица» по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Невскому, Малой Морской улице, Исаакиевской площади, Конногвардейскому бульвару, Благовещенскому мосту, набережной Лейтенанта Шмидта, 8–9-й линиям В.О. (обратно по 1-й линии В.О., Большому проспекту В.О., 8–9-й линиям В.О.) до конечной остановки «Метро «Василеостровская»;
- автобус №191 — от конечной остановки «Река Оккервиль» по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Невскому, Малой Морской улице, Исаакиевской площади, Конногвардейскому бульвару, Благовещенскому мосту, набережной Лейтенанта Шмидта, 8–9-й линиям В.О., Среднему проспекту В.О., 1-й и Кадетской линиям В.О., Тучкову мосту, Ждановской набережной и далее по действующей трассе до конечной остановки «Метро «Петроградская»;
- троллейбус №1 — от конечной остановки «Улица Маршала Тухачевского» по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Невскому, Малой Морской улице, Исаакиевской площади, Конногвардейскому бульвару до площади Труда;
- троллейбус №7 — от конечной остановки «Таллинская улица» по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Невскому, Малой Морской улице, Исаакиевской площади, Конногвардейскому бульвару до площади Труда;
- троллейбус №10 — по двум участкам: от конечной остановки «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до Большого проспекта В.О., далее по 1-й и Съездовской линиям В.О., Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, переулку Талалихина (обратно по Большому пр. П.С.) до Съезжинской улицы; от конечной остановки «Новгородская улица» по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Невскому, Малой Морской улице, Исаакиевской площади, Конногвардейскому бульвару до площади Труда;
- троллейбус №11 — от конечной остановки «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до Большого проспекта В.О., далее по 1-й и Съездовской линиям В.О., Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, переулку Талалихина (обратно по Большому проспекту П.С.) до Съезжинской улицы;
- троллейбус №17 — от конечной остановки «Улица Костюшко» по действующей трассе до Гороховой улицы, далее по Гороховой, Большой Морской улице, Невскому проспекту до конечной остановки «Казанский собор».
В период с 7:00 до 14:00 25 июля транспорт пойдет:
- автобус №3 — от конечной остановки «Улица Костюшко» по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Садовой улице, Никольской площади, проспекту Римского-Корсакова, Лермонтовскому проспекту, улице Декабристов до Театральной площади (обратно по улице Глинки, Никольской площади, Садовой улице);
- автобус №6 — по участкам: от конечной остановки «Наличная улица» по действующей трассе до 1-й и Кадетской линий В.О., далее по Большому проспекту В.О., 8–9-й линиям В.О., Среднему проспекту В.О. в обратном направлении до конечной остановки «Наличная улица»; от Театральной площади по проспекту Римского-Корсакова, Лермонтовскому проспекту, улице Декабристов и далее по действующей трассе до конечной остановки «Площадь Стачек»;
- автобус №7 — от конечной остановки «Наличная улица» по действующей трассе до Большого проспекта В.О., далее по 8–9-й линиям В.О., Среднему проспекту В.О., 1-й и Кадетской линиям В.О., Большому проспекту В.О. (в обратном направлении до конечной остановки «Наличная улица»);
- автобус №10 — по участкам: от конечной остановки «Крестовский остров» по действующей трассе до проспекта Добролюбова; от конечной остановки «Балтийский вокзал» по действующей трассе до Измайловского проспекта, далее по Садовой улице, Никольской площади, проспекту Римского-Корсакова, Лермонтовскому проспекту, Садовой улице (в обратном направлении до конечной остановки «Балтийский вокзал»);
- автобус №22 — от конечной остановки «Улица Стасовой» по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Садовой улице, Никольской площади, проспекту Римского-Корсакова, площади Репина и далее по действующей трассе до конечной остановки «Двинская улица»;
- автобус №24 — от конечной остановки «Хасанская улица» только до площади Восстания;
- автобус №27 — от конечной остановки «Белорусская улица» по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Садовой улице, Никольской площади, проспекту Римского-Корсакова, Лермонтовскому проспекту, улице Декабристов до Театральной площади (обратно по улице Глинки, Никольской площади, Садовой улице);
- автобус №46 — по участкам: от конечной остановки «Метро «Ладожская» по действующей трассе до Гагаринской улицы; от конечной остановки «Белоостровская улица» по действующей трассе до метро «Горьковская», далее по улице Куйбышева, Кронверкскому проспекту, Каменноостровскому проспекту до конечной остановки «Белоостровская улица»;
- автобус №47 — от конечной остановки «Наличная улица» по действующей трассе до 1-й и Кадетской линий В.О., далее по Большому проспекту В.О., 8–9-й линиям В.О., Малому проспекту В.О. и далее по действующей трассе до конечной остановки «Наличная улица»;
- автобус №49 — от конечной остановки «Двинская улица» по действующей трассе до Садовой улицы, далее по Садовой улице, набережной Мойки, улице Пестеля до Преображенской площади;
- автобус №100 — по участкам: от конечной остановки «Наличная улица» по действующей трассе до 8–9-й линий В.О., далее по Большому проспекту В.О., 16–17-й линиям В.О., Малому проспекту В.О. и далее по действующей трассе до конечной остановки «Наличная улица»; от конечной остановки «Балтийский вокзал» до Театральной площади, далее по улице Глинки, проспекту Римского-Корсакова, Лермонтовскому проспекту до конечной остановки «Балтийский вокзал»;
- автобус №191 — от конечной остановки «Река Оккервиль» только до площади Восстания;
- троллейбус №1 — от конечной остановки «Улица Маршала Тухачевского» по действующей трассе до Красногвардейской площади, далее по Большеохтинскому мосту, Тульской улице, Суворовскому проспекту, Невскому проспекту, проспекту Бакунина, Мытнинской улице, 8-й Советской улице до конечной остановки «Новгородская улица»;
- троллейбус №3 — от конечной остановки «Улица Маршала Тухачевского» по Апрельской улице, проспекту Металлистов, Якорной улице, Большеохтинскому мосту, Тульской улице, Суворовскому проспекту, Кирочной улице, улице Чайковского, Литейному проспекту и далее до Балтийского вокзала;
- троллейбус №5 — от конечной остановки «Улица Маршала Тухачевского» по Апрельской улице, проспекту Металлистов, Якорной улице, Большеохтинскому мосту, Тульской улице, Суворовскому проспекту, Невскому проспекту до проспекта Бакунина;
- троллейбус №7 — от конечной остановки «Таллинская улица» по действующей трассе до Суворовского проспекта, далее по Невскому проспекту, проспекту Бакунина, Мытнинской улице, 8-й Советской улице до Новгородской улицы;
- троллейбус №8 — движение закрыто;
- троллейбусы №10 и №11 — от конечной остановки «Улица Кораблестроителей» по действующим трассам до Большого проспекта В.О., далее по 1-й и Съездовской линиям В.О., Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, переулку Талалихина (обратно по Большому проспекту П.С.) до Съезжинской улицы;
- троллейбус №17 — от конечной остановки «Сызранская улица» по улице Решетникова, Московскому проспекту, Загородному проспекту до остановки «Владимирская площадь», обратно по Загородному проспекту, Московскому проспекту, Благодатной улице, Новоизмайловскому проспекту, Краснопутиловской улице, Варшавской улице, улице Галстяна до улицы Костюшко;
- троллейбус №22 — от конечной остановки «Хасанская улица» по действующей трассе до Заневского проспекта, далее по Заневскому, Новочеркасскому проспекту, Большеохтинскому мосту, Тульской улице, Суворовскому проспекту, Невскому проспекту до проспекта Бакунина;
- трамвай №3 — от конечной остановки «Площадь Репина» по Садовой улице, Инженерной улице, улице Белинского, Литейному проспекту, Владимирскому проспекту, Колокольной улице, улице Марата, Свечному переулку, Лиговскому проспекту до Кузнечного переулка.