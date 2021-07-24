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Путин примет участие в церемонии спуска на воду «Механика Сизова» на Адмиралтейских верфях

В День ВМФ президент России Владимир Путин примет участие в церемонии спуска на воду супертраулера «Механик Сизов» на Адмиралтейских верфях в Петербурге. Об этом 24 июля сообщает РИА Новости.

«Механик Сизов» — большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192, построенный для ООО «Русская рыбопромышленная компания». Всего по контракту должно быть спущено на воду 10 таких судов.

Первый траулер, «Капитан Вдовиченко», был спущен на воду в марте 2020 года. На нем продолжаются швартовные испытания. Осуществляется монтаж оборудования рыбоперерабатывающей и рыбомукомольной фабрик, идут работы по подключению электрического кабеля, установке зашивки жилых помещений. На втором судне серии, «Механик Маслак», спущенном в июне прошлого года, также ведутся достроечные работы.

25 июля президент также примет участие в Военно-морском параде.

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Комментарии (8)

266081655
Участвуй, милок.... Участвуй.... Как говорится:

Ешь ананасы
Рябчиков жуй....
265916485
Какая нехорошая новость для либеральной обесчественности!...)))
SNOW
только бы не затонул сразу, не дай бог.
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