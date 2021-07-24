Путин примет участие в церемонии спуска на воду «Механика Сизова» на Адмиралтейских верфях

В День ВМФ президент России Владимир Путин примет участие в церемонии спуска на воду супертраулера «Механик Сизов» на Адмиралтейских верфях в Петербурге. Об этом 24 июля сообщает РИА Новости.



«Механик Сизов» — большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192, построенный для ООО «Русская рыбопромышленная компания». Всего по контракту должно быть спущено на воду 10 таких судов.

Первый траулер, «Капитан Вдовиченко», был спущен на воду в марте 2020 года. На нем продолжаются швартовные испытания. Осуществляется монтаж оборудования рыбоперерабатывающей и рыбомукомольной фабрик, идут работы по подключению электрического кабеля, установке зашивки жилых помещений. На втором судне серии, «Механик Маслак», спущенном в июне прошлого года, также ведутся достроечные работы.