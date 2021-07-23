Бюджетные миллионы не дошли до скандального пансионата «Россия» в Крыму. Районные администрации выставили претензии к «Экспертной компании»

Как объяснили «Фонтанке» в пресс-службе Московского района, оплата контрактов на оказание услуг по организации отдыха производится только по окончании смены при условии исполнения всех обязательств по контракту. «По указанному контракту оплата расходов из бюджета Санкт-Петербурга не производилась, — уточнили в пресс-службе. — Администрацией Московского района проводится претензионная работа в отношении ООО «Экспертная компания», по результатам которой в Федеральную антимонопольную службу будет направлено письмо с просьбой о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков».

В пресс-службе уточнили: «Экспертная Компания» сообщила о том, что пансионат «Россия» не сможет принять детей, только накануне выезда, и предложила родителям, обратившимся в компанию, компенсацию за билеты до пансионата, которыми они не смогли воспользоваться.

Администрация Красносельского района, в свою очередь, в ответ на запрос «Фонтанки» сообщила, что сама отозвала путевки в пансионат «Россия» «на этапе формирования списка отдыхающих». «Информация о приобретении родителями билетов для проезда до организации отдыха у администрации отсутствует. За компенсацией проезда никто не обращался, — утверждают в администрации Красносельского района. — Ответственность за предоставление путевок в организации отдыха несет исполнитель по государственному контракту. В связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, администрацией направлены претензии ООО «Экспертная компания» и выставлены штрафные санкции».

По вине «Экспертной компании», которая оказалась недобросовестным исполнителем госконтракта, без путевок на 2-ю смену остались 8 семей из Московского района. «Всем семьям предложен отдых в туристско-оздоровительном комплексе в Севастополе в августе (на 3-ю смену)», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе администрации Московского района. Красносельский район количество пострадавших семей не уточняет.