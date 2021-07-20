Семьи с детьми-инвалидами из нескольких районов города получили путевки на летний отдых в «законсервированный» пансионат в Евпатории. Льготные путевки ребенку и одному сопровождающему выдают районные отделы образования, добираться до пансионатов и оплачивать проживание и питание остальных членов семьи надо за свой счет. Получилось, что буквально за два-три дня до начала летней смены люди остались с невозвратными билетами на самолет или поезд и с путевками в никуда. Злосчастный пансионат называется «Россия». Он стал своеобразной предысторией к нашумевшему сюжету об анапских «Полярных зорях». Компенсацию выдали только тем, кто расписался, что не имеет претензий.
Треугольный билборд, высоко поднятый над территорией учреждения, украшен двуглавым орлом и сообщает округе, что ФГБУ «Детский оздоровительный пансионат «Россия» существует под эгидой Управления делами президента РФ. Накануне вылета в Евпаторию, когда мамы уже самостоятельно выяснили, что «Россия» не готова их принять, семьям предложили взамен пансионат «Полярные зори» в Анапе. Всего через неделю «Зори» окажутся в центре федерального скандала, а еще через пару дней СК возбудит уголовное дело из-за ненадлежащих условий.
«Фонтанка» связалась с семьей из Красносельского района, которая согласилась обменять путевки в «Россию» на злосчастные «Полярные зори». «Путевки в пансионат «Россия» я получила в администрации Красносельского района в 20-х числах июня, — рассказала мама. — Самостоятельно связалась с санаторием и узнала, что они уже 2 года не работают, а сейчас очень хотят открыться, но не факт, что у них получится. Я сразу же перезвонила в районную администрацию, сообщила об этом разговоре. По телефону мне ответили, что «это только слухи, всё будет хорошо». Но в течение следующих двух дней стало известно, что в «России» прорвало трубы во время запуска систем перед открытием, пищевой блок не был допущен к работе. Тогда я приехала в администрацию, попросила поменять путевки и получила «Полярные зори».
С аналогичной ситуацией столкнулись семьи детей-инвалидов в Московском районе.
«Льготные путевки в Евпаторию на вторую смену с 27 июня по 16 июля в отделе образования Московского района нам предложили 17 июня, — рассказала «Фонтанке» мама ребенка с диабетом первого типа Ольга Полякова. — Я позвонила в пансионат «Россия», чтобы спросить, есть ли холодильники в номерах — холодильник обязательно нужен нам для хранения инсулина. По телефону мне сказали, что «прямо сейчас» холодильники разносят по этажам. Я перезвонила в отдел образования и сообщила, что мы поедем. 21 июня утром, меня пригласили в администрацию и выдали путевки в «Россию», на каждой была указана стоимость — 47,7 тысячи рублей. Накануне, в выходные дни, я купила билеты до Симферополя себе и ребенку».
Петербургские мамы детей-инвалидов общаются и обмениваются информацией в группе в «ВК». И вечером того же дня, когда Ольга Полякова получила свои путевки, мама из Красносельского района дозвонилась до пансионата «Россия» и выяснила, что договора с выигравшим госконтракт на организацию летнего отдыха ООО «Экспертная компания» у пансионата нет. «Получается, что администрация Московского района, не проверив информацию, выдала нам путевки в пансионат, который не собирался нас принимать, — говорит Ольга Полякова. — Всю следующую неделю мамы пытались получить информацию в администрации и в «Экспертной компании». Нам ничего определенного не говорили. Но перед самым выездом туроператор предложил поменять путевку на «Полярные зори». К тому времени их уже вовсю показывали по телевидению. У нас были невозвратные билеты, мы не знали, что делать. Вечером пятницы, 25 июня, позвонили из «Экспертной компании» и пообещали стоимость билетов компенсировать».
Как рассказали «Фонтанке» мамы детей-инвалидов, чтобы получить компенсацию за неиспользованные билеты, родителей обязали подписать заявление. В документе говорилось, что они не имеют никаких претензий к администрации Московского района и к ООО «Экспертная компания». Отпуска, которые родители планировали заранее и физически не успевали переиграть, и нервы, которых им стоила эта история, остались за скобками.
Несколько инициативных мам всё же сумели организовать своим детям выезд в пансионат. Они начали обзванивать другие районы города. Оказалось, что в Пушкинском районе есть вакантные путевки в Евпаторию, в пансионат «Мечта», правда, с заездом 25 июня. «Спасибо Пушкинскому району, который нам дал эти путевки, и мы улетели в Евпаторию, хоть и с потерей пары дней из смены, — говорит Ольга Полякова. — В Евпатории мы из интереса ходили посмотреть на пансионат «Россия». Территория была закрыта, но на воротах был вывешен прейскурант на услуги. Пансионат предоставлял места без удобств или с душем на этаже и без питания — по 500 рублей в сутки с человека».
Мама ребенка-инвалида Ирина, семья которой живет в Московском районе, подсчитала, что из-за отношения районного отдела образования к организации летнего отдыха ее семья потеряла около 50 тысяч рублей. «Мы купили авиабилеты из Пскова до Симферополя на
Ещё одна мама ребенка-инвалида из Московского района подтвердила «Фонтанке», что за неделю до срывающегося выезда в пансионат «Россия» родителям самостоятельно пришлось искать всю информацию об организаторе отдыха, о пансионате и о возможности получить путевку в другом районе. «Мамы в группе «ВК» рассказали, как безуспешно пытались найти офис «Экспертной компании» на Лиговском, 52, — именно этот адрес указан в данных о регистрации туроператора, — говорит Екатерина. — Нам тоже предложили поехать вместо «России» в «Полярные зори» в Анапе. Хорошо, что мы не согласились. До последнего наш отдел образования Московского района по телефону убеждал нас, что с «Россией» всё в порядке, что всё будет хорошо. К отделу образования у меня больше претензий, чем даже к «Экспертной компании», которая повела себя непрофессионально. Но ее представитель Ирина, которая общалась с нами по телефону, сама была расстроена ситуацией. А отдел образования, получается, выбирал пансионаты просто для галочки. У «России» были все бумажки, необходимые для оформления путевки. Так у «Полярных зорь» эти бумажки тоже, получается, были».
Возмущенные семьи, для которых последняя неделя перед выездом в Евпаторию обернулась сплошными нервами и неопределенностью, написали обращения в Администрацию президента и в электронную приемную главы СК Александра Бастрыкина. Их требование — разобраться с системой организации отдыха детей-инвалидов, чтобы следующим летом этот кошмар не повторился. В качестве аргумента они приложили официальный ответ, полученный из министерства курортов и туризма Республики Крым по поводу организации отдыха детей в пансионате «Россия». В документе (имеется в распоряжении «Фонтанки») говорится, что ФГБУ «Детский оздоровительный пансионат «Россия» в 2021 вообще не заключал договор на оказание отдыха детей с сопровождением, в том числе с ООО «Экспертная компания». Тем не менее администрации Красносельского и Московского районов умудрились оформить льготные путевки семьям с детьми-инвалидами (фото этих документов также имеются в редакции) в «Россию». «Фонтанка» направила соответствующие запросы в пресс-службы обоих районов.
Руководитель и, судя по данным системы СПАРК, единственный сотрудник ООО «Экспертная компания» Ирина Мухина телефонную трубку не взяла, однако в мессенджере лаконично ответила, что «всех родителей обзванивали и предлагали компенсацию за билеты и ПЦР-тесты. Все, кто обратился в офис компании, компенсацию получили. Администрациям переданы путёвки в другую организацию отдыха».
Турфирма Ирины Мухиной этим летом уже попадала в новости. Именно этот туроператор отправил детей из многодетных семей Московского района в лагерь «Мечта» под Петербургом. Скандал разразился, когда родители отдыхающих в «Мечте» детей рассказали «Фонтанке» о странных играх с сексуальным подтекстом, которые затевали с малышами подростки на территории лагеря.
«Экспертная компания» вырвалась в лидеры по количеству госконтрактов на организацию летнего отдыха детей в 2019 году наряду с «Земля-Тур» и «Аси-Тур» братьев Гуменов. В 2021 году за Ириной Мухиной, помимо «Экспертной компании» в Петербурге, числится руководство еще тремя специализирующимися на госконтрактах организациями в Крыму. Две, по данным СПАРК, включены в «негативный список». Между тем у чиновников «Экспертная компания» на хорошем счету. В 2020 году она заключила контрактов на 380,8 млн рублей, а в 2021 — уже на 448,8 млн. Среди заказчиков в Петербурге — администрации Красногвардейского, Красносельского, Московского, Колпинского, Адмиралтейского, Курортного, Кировского, Центрального и Пушкинского районов, а также Центр содействия семейному воспитанию
«Путевки в «Россию», которые нам выдали, обошлись бюджету в 95 тысяч рублей, — говорит мама ребенка-инвалида Ольга Полякова. — Это немалые государственные деньги, которые, получается, ушли непонятно куда. Ведь, чтобы выдать нам эту путевку, Московский район должен был ее купить? Каждый год мы в неведении, куда и в какие условия мы поедем отдыхать. И за путевками этими приходим, как за милостыней».
Венера Галеева, «Фонтанка.ру»