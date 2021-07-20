автор фото читательница «Фонтанки» Ирина Поделиться Поделиться







Семьи с детьми-инвалидами из нескольких районов города получили путевки на летний отдых в «законсервированный» пансионат в Евпатории. Льготные путевки ребенку и одному сопровождающему выдают районные отделы образования, добираться до пансионатов и оплачивать проживание и питание остальных членов семьи надо за свой счет. Получилось, что буквально за два-три дня до начала летней смены люди остались с невозвратными билетами на самолет или поезд и с путевками в никуда. Злосчастный пансионат называется «Россия». Он стал своеобразной предысторией к нашумевшему сюжету об анапских «Полярных зорях». Компенсацию выдали только тем, кто расписался, что не имеет претензий.



Треугольный билборд, высоко поднятый над территорией учреждения, украшен двуглавым орлом и сообщает округе, что ФГБУ «Детский оздоровительный пансионат «Россия» существует под эгидой Управления делами президента РФ. Накануне вылета в Евпаторию, когда мамы уже самостоятельно выяснили, что «Россия» не готова их принять, семьям предложили взамен пансионат «Полярные зори» в Анапе. Всего через неделю «Зори» окажутся в центре федерального скандала, а еще через пару дней СК возбудит уголовное дело из-за ненадлежащих условий.



автор фото читательница «Фонтанки» Ирина автор фото читательница «Фонтанки» Ирина автор фото читательница «Фонтанки» Ирина автор фото читательница «Фонтанки» Ирина автор фото читательница «Фонтанки» Ирина автор фото читательница «Фонтанки» Ирина Поделиться Поделиться







«Фонтанка» связалась с семьей из Красносельского района, которая согласилась обменять путевки в «Россию» на злосчастные «Полярные зори». «Путевки в пансионат «Россия» я получила в администрации Красносельского района в 20-х числах июня, — рассказала мама. — Самостоятельно связалась с санаторием и узнала, что они уже 2 года не работают, а сейчас очень хотят открыться, но не факт, что у них получится. Я сразу же перезвонила в районную администрацию, сообщила об этом разговоре. По телефону мне ответили, что «это только слухи, всё будет хорошо». Но в течение следующих двух дней стало известно, что в «России» прорвало трубы во время запуска систем перед открытием, пищевой блок не был допущен к работе. Тогда я приехала в администрацию, попросила поменять путевки и получила «Полярные зори».



С аналогичной ситуацией столкнулись семьи детей-инвалидов в Московском районе.

«Льготные путевки в Евпаторию на вторую смену с 27 июня по 16 июля в отделе образования Московского района нам предложили 17 июня, — рассказала «Фонтанке» мама ребенка с диабетом первого типа Ольга Полякова. — Я позвонила в пансионат «Россия», чтобы спросить, есть ли холодильники в номерах — холодильник обязательно нужен нам для хранения инсулина. По телефону мне сказали, что «прямо сейчас» холодильники разносят по этажам. Я перезвонила в отдел образования и сообщила, что мы поедем. 21 июня утром, меня пригласили в администрацию и выдали путевки в «Россию», на каждой была указана стоимость — 47,7 тысячи рублей. Накануне, в выходные дни, я купила билеты до Симферополя себе и ребенку».

Петербургские мамы детей-инвалидов общаются и обмениваются информацией в группе в «ВК». И вечером того же дня, когда Ольга Полякова получила свои путевки, мама из Красносельского района дозвонилась до пансионата «Россия» и выяснила, что договора с выигравшим госконтракт на организацию летнего отдыха ООО «Экспертная компания» у пансионата нет. «Получается, что администрация Московского района, не проверив информацию, выдала нам путевки в пансионат, который не собирался нас принимать, — говорит Ольга Полякова. — Всю следующую неделю мамы пытались получить информацию в администрации и в «Экспертной компании». Нам ничего определенного не говорили. Но перед самым выездом туроператор предложил поменять путевку на «Полярные зори». К тому времени их уже вовсю показывали по телевидению. У нас были невозвратные билеты, мы не знали, что делать. Вечером пятницы, 25 июня, позвонили из «Экспертной компании» и пообещали стоимость билетов компенсировать».



Как рассказали «Фонтанке» мамы детей-инвалидов, чтобы получить компенсацию за неиспользованные билеты, родителей обязали подписать заявление. В документе говорилось, что они не имеют никаких претензий к администрации Московского района и к ООО «Экспертная компания». Отпуска, которые родители планировали заранее и физически не успевали переиграть, и нервы, которых им стоила эта история, остались за скобками.

Несколько инициативных мам всё же сумели организовать своим детям выезд в пансионат. Они начали обзванивать другие районы города. Оказалось, что в Пушкинском районе есть вакантные путевки в Евпаторию, в пансионат «Мечта», правда, с заездом 25 июня. «Спасибо Пушкинскому району, который нам дал эти путевки, и мы улетели в Евпаторию, хоть и с потерей пары дней из смены, — говорит Ольга Полякова. — В Евпатории мы из интереса ходили посмотреть на пансионат «Россия». Территория была закрыта, но на воротах был вывешен прейскурант на услуги. Пансионат предоставлял места без удобств или с душем на этаже и без питания — по 500 рублей в сутки с человека».



Мама ребенка-инвалида Ирина, семья которой живет в Московском районе, подсчитала, что из-за отношения районного отдела образования к организации летнего отдыха ее семья потеряла около 50 тысяч рублей. «Мы купили авиабилеты из Пскова до Симферополя на 73 525 рублей. Нам пришлось покупать билеты за неделю до выезда, когда цены уже значительно выросли, — говорит Ирина. — В середине июня, когда все начинают планировать отпуска и поездки, эти билеты стоили по 1 700 рублей с человека. Да, это не очень удобный рейс с пересадкой. Но мы в итоге купили эти же билеты по 7 тысяч рублей. Я бы не стала возмущаться, но меня в добавок ко всему послали в неработающий санаторий. А потом предложили поехать в Анапу, в кошмарные «Полярные зори». Чтобы в них попасть, нам еще бы пришлось три дня где-то «перекантоваться». Мы уточнили цены, пришлось бы заплатить за эти дополнительные дни по 2,5 тысячи с человека в сутки. Итого — 30 тысяч на семью. Лишних денег у моей семьи нет. Ежемесячно уходит 20–25 тысяч рублей только на расходные материалы, которые необходимы для поддержания жизнедеятельности моего ребенка с диабетом». В итоге Ирина на «Полярные зори» не согласилась, а самостоятельно в последний момент нашла вакантную путевку в Евпаторию в администрации другого района и договорилась о замене. Тем не менее женщина хочет, чтобы ее расходы на перелет компенсировали: ведь из-за недоработок райотдела образования ей пришлось покупать авиабилеты на пике их стоимости. «Я считаю, что Московский район не организовал отдых для моего ребенка, — говорит Ирина. — В группе «ВК» мы попросили родителей, которые уже находились в Евпатории, сфотографировать пляж, который принадлежит пансионату «Россия». Нам прислали фото с какими-то ржавыми столбами на берегу. Когда я получала путевки в отделе образования, я спросила, точно ли там уверены, что с пансионатом «Россия» всё в порядке. Меня убедили, что «всё будет хорошо».



Ещё одна мама ребенка-инвалида из Московского района подтвердила «Фонтанке», что за неделю до срывающегося выезда в пансионат «Россия» родителям самостоятельно пришлось искать всю информацию об организаторе отдыха, о пансионате и о возможности получить путевку в другом районе. «Мамы в группе «ВК» рассказали, как безуспешно пытались найти офис «Экспертной компании» на Лиговском, 52, — именно этот адрес указан в данных о регистрации туроператора, — говорит Екатерина. — Нам тоже предложили поехать вместо «России» в «Полярные зори» в Анапе. Хорошо, что мы не согласились. До последнего наш отдел образования Московского района по телефону убеждал нас, что с «Россией» всё в порядке, что всё будет хорошо. К отделу образования у меня больше претензий, чем даже к «Экспертной компании», которая повела себя непрофессионально. Но ее представитель Ирина, которая общалась с нами по телефону, сама была расстроена ситуацией. А отдел образования, получается, выбирал пансионаты просто для галочки. У «России» были все бумажки, необходимые для оформления путевки. Так у «Полярных зорь» эти бумажки тоже, получается, были».



Возмущенные семьи, для которых последняя неделя перед выездом в Евпаторию обернулась сплошными нервами и неопределенностью, написали обращения в Администрацию президента и в электронную приемную главы СК Александра Бастрыкина. Их требование — разобраться с системой организации отдыха детей-инвалидов, чтобы следующим летом этот кошмар не повторился. В качестве аргумента они приложили официальный ответ, полученный из министерства курортов и туризма Республики Крым по поводу организации отдыха детей в пансионате «Россия». В документе (имеется в распоряжении «Фонтанки») говорится, что ФГБУ «Детский оздоровительный пансионат «Россия» в 2021 вообще не заключал договор на оказание отдыха детей с сопровождением, в том числе с ООО «Экспертная компания». Тем не менее администрации Красносельского и Московского районов умудрились оформить льготные путевки семьям с детьми-инвалидами (фото этих документов также имеются в редакции) в «Россию». «Фонтанка» направила соответствующие запросы в пресс-службы обоих районов.

Руководитель и, судя по данным системы СПАРК, единственный сотрудник ООО «Экспертная компания» Ирина Мухина телефонную трубку не взяла, однако в мессенджере лаконично ответила, что «всех родителей обзванивали и предлагали компенсацию за билеты и ПЦР-тесты. Все, кто обратился в офис компании, компенсацию получили. Администрациям переданы путёвки в другую организацию отдыха».

Турфирма Ирины Мухиной этим летом уже попадала в новости. Именно этот туроператор отправил детей из многодетных семей Московского района в лагерь «Мечта» под Петербургом. Скандал разразился, когда родители отдыхающих в «Мечте» детей рассказали «Фонтанке» о странных играх с сексуальным подтекстом, которые затевали с малышами подростки на территории лагеря.

«Экспертная компания» вырвалась в лидеры по количеству госконтрактов на организацию летнего отдыха детей в 2019 году наряду с «Земля-Тур» и «Аси-Тур» братьев Гуменов. В 2021 году за Ириной Мухиной, помимо «Экспертной компании» в Петербурге, числится руководство еще тремя специализирующимися на госконтрактах организациями в Крыму. Две, по данным СПАРК, включены в «негативный список». Между тем у чиновников «Экспертная компания» на хорошем счету. В 2020 году она заключила контрактов на 380,8 млн рублей, а в 2021 — уже на 448,8 млн. Среди заказчиков в Петербурге — администрации Красногвардейского, Красносельского, Московского, Колпинского, Адмиралтейского, Курортного, Кировского, Центрального и Пушкинского районов, а также Центр содействия семейному воспитанию № 14 . Также компания много и плодотворно работает с департаментом по соцразвитию Смоленской области и Управлением молодежи, спорта и туризма администрации города Симферополя.

«Путевки в «Россию», которые нам выдали, обошлись бюджету в 95 тысяч рублей, — говорит мама ребенка-инвалида Ольга Полякова. — Это немалые государственные деньги, которые, получается, ушли непонятно куда. Ведь, чтобы выдать нам эту путевку, Московский район должен был ее купить? Каждый год мы в неведении, куда и в какие условия мы поедем отдыхать. И за путевками этими приходим, как за милостыней».

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

