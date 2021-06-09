Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Рассказы детей о беспорядочных буднях «Мечты» привели к уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Шестилетнего мальчика, который пожаловался, что старшие ребята его принуждали трогать половые органы девочки, вместе с родителями ждут в СК, чтобы опросить. Отец девочки уже написал заявление в следственный комитет с требованием разобраться в произошедшем. «Мне сказали, что мое заявление тоже нужно», — рассказала «Фонтанке» мама малыша, жуткий рассказ которого запустил шестеренки правоохранительной системы.



В понедельник с утра в лагерь выехали представители комитета по образованию Санкт-Петербурга, следственный комитет и прокуратура. Сотрудники СК задержались дольше всех — в 18 часов вечера их «Газель» все еще стояла у ворот лагеря. При этом родителей, которые хотели бы массово забрать детей, не наблюдалось. Только ближе к вечеру к проходной подъехала легковая машина. Мама Ирина рассказала, что ее дочь еще вчера не собиралась домой, а сегодня внезапно попросила за ней приехать, не объяснив, что именно случилось.

Восемь корпусов лагеря населены не только «социальными» отрядами, получившими бесплатные путевки от отдела образования Московского района. В «Мечте» отдыхают дети и по коммерческим путевкам, и спортсмены: боксеры, волейболисты и фехтовальщики. С «социальниками» они не пересекаются даже в столовой и никаких претензий к лагерю не имеют. У спортивных отрядов — свои вожатые, тренеры и развлечения.

Во время тихого часа на территории можно увидеть только детей из «социальных» корпусов. Ребята беспрепятственно покидают помещения и слоняются по территории. При желании могут и в лес уйти. Там вовсю цветут ландыши и земляника. Из неприятного — змеи, которых, по словам охранника Александра, так много, что одна прямо перед визитом проверяющих свалилась в засыпанный листвой колодец перед проходной. «Разве же это забор, — говорит охранник. — Пацану через такой перескочить — на раз-два. Я в «Луче» работал, вот там — забор, так забор, высокий».



Дыры в приземистом ограждении из ржавой рабицы залатаны свежей зеленой сеткой. Но держатся заплатки на проволоке, которую запросто можно отогнуть. А со стороны корпусов для детей из многодетных семей под забором смог бы пролезть даже упитанный взрослый: на волю ведут целые траншеи, вырытые, видимо, для отвода воды от свежезасыпанных гравием дорожек. В лесу вокруг лагеря валяется детская обувь и пивные банки.



Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







О ребятах из многодетной семьи, на которых успел пожаловаться журналистам даже начальник лагеря, в «Мечте» наслышаны даже малыши. Как и о том, что следственный комитет приехал по их душу. Весь день в администрации лагеря опрашивали детей о произошедшем «на горе» — в кустах у самого забора, где большой камень лежит. В детской интерпретации история выглядит так: «На горе мальчик играл в игру. Девочка старшая пришла, привела младшую девочку. Заставила их раздеваться и кое-что делать, что не положено делать детям. Там было 13 человек, кто это видел». Впрочем, есть и более тревожные новости. Так, девочки из третьего отряда рассказывают, что по ночам по территории лагеря ходит женщина в белом платье, а лицо у нее завешено черными-пречерными волосами. Смотришь в окно после отбоя, а она стоит, смотрит.



Ребята постарше считают, что с понедельника в лагере началась новая жизнь. Утром — поделки делали, вечером — конкурс талантов проведут. Поначалу, конечно, было не так весело: «Приехали, нас замначальника лагеря посадила в корпусе заполнять какие-то бумажки. Так мы ее уволили — всем отрядом написали на нее докладную. И она поехала в этот же день домой. Она неадекватно общалась с нами, манипулировала врачебной тайной. Одной девочке сказала, мол, если не сделаешь, что я хочу, всем расскажу, чем ты болеешь. А врачебную тайну никто не должен знать. Сейчас у нас новая замдиректора — просто отличная». Происшествие «на горе» старшие дети не видели, но уверены, что «ничего такого там не было», просто «малые» играли на спор в какую-то игру. Заводилой была старшая сестра тех самых ребят из многодетной семьи, которых в лагере называют «группировкой».

«Я слышала, что в этой семье 16 детей, — рассказала корреспонденту одна из воспитательниц. — Это дети, которые могут украсть что-нибудь, не чувствуют границ. Не испытывают тревожности по поводу приезда следственного комитета. Старшая девочка общается со следственным комитетом так, словно интервью дает. Они запугали младших детей. Я работаю только второй день и все это расхлебываю. Мы ничего не можем сделать, только наблюдать и составлять докладные. Директор нам говорит, что мать отказывается забрать этих детей из лагеря. Мы же не можем их выставить за ограду».



«Сейчас в присутствии следователя дети опрашиваются, по тридцать минут отвечают на вопросы следствия. Мама ребят, на которых поступали жалобы, на контакт не идет, в лагере ее сейчас нет. Проверка не закончена. Прокуратура проверяет административно-хозяйственную часть, количество сотрудников, их образование, заявления родителей, — рассказал «Фонтанке» начальник лагеря Евгений Кунин. — Завтра приедет с проверкой Роспотребнадзор. Но массового выезда не будет, если бы он требовался, то вывозить детей начали бы прямо сейчас. Это же не эпидемия, а просто происшествие».

По данным «Фонтанки», своих детей из «Мечты» по состоянию на 8 июня решили забрать как минимум шесть многодетных родителей из Московского района. Но юных хулиганов они считают далеко не самой большой проблемой лагеря.

«Странности начались сразу, еще в день отъезда, — рассказала «Фонтанке» Ольга Кубрина. — На три автобуса был всего один взрослый человек со списком. То есть, дети разновозрастные больше двух часов ехали в лагерь без сопровождающих, только с водителем. А обычно у автобусов встречают вожатые и есть сопровождение ГИБДД. Потом оказалось, что вожатых вообще нет. Совсем без вожатых остались два старших отряда, потому что весь персонал бросили на малышей, а за подростками только приглядывали. И «повелитель мух» начался какой-то. Один вожатый кричал на детей, матерился, был уволен через день. Следующим утром появилась девочка, которая вечером уволилась, потому что поняла, что не справится с ситуацией. Я ходила в администрацию Московского района, они сказали, что знают о происходящем, но, поскольку карантин, не могут приехать в лагерь с проверкой, потому что их туда не пустят».



Кроме того, выдачу путевок родителям подтверждали сообщением в WhatsApp, никаких договоров они не подписывали. Оказалось, что сообщения писал представитель ООО «Экспертная компания». Организация выиграла тендер на поставку путевок для администрации Московского района и «просто помогла» рассылать родителям информацию о выезде в лагерь. «Экспертная компания» заключает контракты на организацию детского отдыха с тринадцатью районами Петербурга. А еще ее хватает на Симферополь и Саратовскую и Московскую области. В 2021 году заключила контрактов на 67,7 млн рублей. Самым урожайным стал ковидный 2020-й, принесший «Экспертной компании» контрактов на 378,9 млн. Единственным руководителем и владельцем организации, состоящей из двух штатных сотрудников, является предпринимательница Ирина Мухина.

Но пока внимание проверяющих органов приковано не к ней, а к многодетной семье с трудными приемными детьми. Семья не является неблагополучной. В 2019 году маме Наталии Викторовне ключи от новенькой «Газели» вручал лично врио губернатора Александр Беглов. Шестеро детей на официальном фото пресс-службы выглядят опрятными и жизнерадостными.



«Лагерь был не готов к приему детей вообще, не говоря уже о работе с детьми с девиантным поведением. Для руководства вообще стало сюрпризом, что могут приехать не только ангелы, — рассказала Наталия Викторовна «Фонтанке». — Предложения забрать детей мне не поступало. Меня заверили, что дисциплинарные вопросы будут решены в рабочем порядке. Дети были предоставлены сами себе целую неделю. Это неприемлемо для любых детей, тем более таких сложных, как мои. Мои дети ездят в лагеря регулярно, опыт большой, я всегда предупреждаю воспитателей и вожатых, что с моими может быть сложно и как можно их «структурировать». В этот раз произошел сбой: детей завезли, а взрослых забыли». Секрета структурирования своих детей журналистам она раскрывать не стала, рассказав ли, чего НЕ надо делать: «Конечно, пед методами можно сделать многое, но маты, обзывательства, оскорбления не входят в перечень этих методов, а именно такие методы активно использовались. Когда ребенок не слышит аргументов, он может почувствовать заботу, уважение, действия».

Женщина опровергла заявление администрации о том, что она отказывается идти на контакт. Телефонов у детей нет, мать надеялась держать с ними связь через вожатых. «Сегодня я обратилась к начальнику лагеря с вопросом, когда можно будет выйти на контакт с вожатым. Мне ответили: «Ждем»», — говорит она. Кроме того, женщина утверждает, что о проблемах в лагере узнала не от руководства «Мечты», а от других родителей, а ситуация, когда сотрудники следственного комитета опрашивают ее детей без ее присутствия и согласия, не кажется ей законной.

Наталия Викторовна не ответила на вопрос «Фонтанки» о том, сколько у нее детей. «Про количество детей-сирот вопрос уже лишний. Дети у нас все разные: одни только радуют, другие, в основном, испытывают», — сказала она. «Я предложила в телефонном разговоре с Андреем Алексеевичем (Самсоновым, гендиректором ДОЛ «Мечта», от общения с журналистами он уклонился — прим.ред.) приехать в лагерь и встать на отряд, пока вожатые не приедут, ведь у меня и образование и медкнижка позволяют, — говорит Наталия Викторовна. — Мне ответили, что вопросы с кадрами уже практически решены и все будет нормально. А теперь руководство снова расписывается в своём бессилии, обвиняя моих детей во всех грехах. Когда ребенок не слышит аргументов, он может почувствовать заботу, уважение, действия. В любом случае, сейчас я живу по пословице: без меня меня женили. Кто-то что-то говорит про нас, а с нами — никто. Это ненормально. Конечно, мои дети не просто так оказались в детском доме, откуда попали к нам, они не родительская мечта, скорее испытание. Но хочется спросить этих мудрых взрослых: если вы все такие правильные и хорошие, так что же вы не можете справиться с несколькими маленькими негодяями? Может, талант Макаренко и желание по-быстрому заработать не совсем совместимые вещи?».

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»