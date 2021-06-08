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Страшная «Мечта» привела к уголовному делу. После публикации «Фонтанки» в лагерь под Петербургом отправились следователи

СК возбудил уголовное дело после жалоб родителей о группировке хулиганов в лагере под Петербургом

После публикации «Фонтанки» о детской «группировке», орудующей в лагере «Мечта», возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет по Ленинградской области 8 июня.

Дело возбуждено по пункту «а» части 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, сотрудники лагеря «Мечта» в Приозерском районе «ненадлежаще» организовали услуги по детскому оздоровительному отдыху.

В лагере работает следственно-оперативная группа. Руководитель Следственного управления СКР по Ленинградской области Сергей Сазин по видеосвязи провел личный прием для матери, обратившейся в СМИ с жалобами на нездоровую обстановку в учреждении.

«Следователи произвели осмотр места происшествия. Проводятся обыски в коммерческих и государственных организациях, где изымается документация, представляющая интерес для следствия. В рамках предварительного следствия будет дана оценка деятельности должностных лиц контролирующих органов, допустивших функционирование детского оздоровительного лагеря, где ненадлежащим образом оказываются услуги несовершеннолетним», — уточнили в ведомстве.

Накануне «Фонтанка» рассказала о лагере «Мечта», где администрация не смогла совладать с агрессорами из многодетной семьи. По словам родителей, старшие дети устроили игры с малышами с сексуальным оттенком. Начальник лагеря заявил, что сексуального насилия в помине не было, но в лагере, действительно, орудует «некая группировка».

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Комментарии (9)

265832257
Если на самокатах гоняют идиоты — то с какого-то офигения кошмарят арендные фирмы. Если в лагере нарисовались мини-отморозки — то пинают лагерь. У следователей с причинно-следственным непорядок, похоже.
VF812
Зашла на сайт, в разделе вакансии нет свободных вакансий воспитателей. Повар есть, горничная, официант, а с воспитателями все ок.
Igorius
Да уж, не позавидуешь работникам лагеря. У нас десятилетиями создавали систему, в которой учителя и пр. не имеют права вообще никак воздействовать на детей, причем даже на полных отморозков. "Ребенок" лет 13, какой-нибудь подонок из семьи алкашей, может делать вообще что угодно. Грабить, избивать - ему ничего не будет вообще. А попробуй его хоть пальцем тронь - как минимум будешь уволен, а то и уголовное дело схлопочешь. Его же мамаша, выйдя из запоя, напишет на тебя заяву: "Обидел моё дидятко!".
Почему-то в Англии, например, уголовная ответственность уже с 10 лет наступает - и ничего. А мы со всяким отребьем нянчимся.
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