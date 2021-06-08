Страшная «Мечта» привела к уголовному делу. После публикации «Фонтанки» в лагерь под Петербургом отправились следователи

В лагере работает следственно-оперативная группа. Руководитель Следственного управления СКР по Ленинградской области Сергей Сазин по видеосвязи провел личный прием для матери, обратившейся в СМИ с жалобами на нездоровую обстановку в учреждении.

«Следователи произвели осмотр места происшествия. Проводятся обыски в коммерческих и государственных организациях, где изымается документация, представляющая интерес для следствия. В рамках предварительного следствия будет дана оценка деятельности должностных лиц контролирующих органов, допустивших функционирование детского оздоровительного лагеря, где ненадлежащим образом оказываются услуги несовершеннолетним», — уточнили в ведомстве.



Накануне «Фонтанка» рассказала о лагере «Мечта», где администрация не смогла совладать с агрессорами из многодетной семьи. По словам родителей, старшие дети устроили игры с малышами с сексуальным оттенком. Начальник лагеря заявил, что сексуального насилия в помине не было, но в лагере, действительно, орудует «некая группировка».

