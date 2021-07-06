Летний отдых детей-инвалидов из Петербурга в Анапе превратился в уголовное дело о халатности

В Петербурге возбуждено уголовное дело о халатности в отношении неустановленных должностных лиц из числа сотрудников администрации Красносельского района, которые занимались организацией летнего отдыха детей-инвалидов в Краснодарском крае. Об этом 6 июля сообщает городской СК.



По данным следствия, при заключении государственного контракта с коммерческой структурой на оказание услуг по организации летнего отдыха сотрудники районной администрации ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности: не проверили условия проживания в пансионате «Полярные зори» в городе Анапе.

