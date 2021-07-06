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Летний отдых детей-инвалидов из Петербурга в Анапе превратился в уголовное дело о халатности

В Петербурге возбуждено уголовное дело о халатности в отношении неустановленных должностных лиц из числа сотрудников администрации Красносельского района, которые занимались организацией летнего отдыха детей-инвалидов в Краснодарском крае. Об этом 6 июля сообщает городской СК.

По данным следствия, при заключении государственного контракта с коммерческой структурой на оказание услуг по организации летнего отдыха сотрудники районной администрации ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности: не проверили условия проживания в пансионате «Полярные зори» в городе Анапе.

Несмотря на это, они выдали путёвки, в результате чего 21 ребёнок и 30 сопровождающих отправились в дом отдыха, «условия проживания в котором не соответствуют требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов вышеуказанных граждан».

В СК добавили, что в рамках уголовного дела проводятся допросы и обыски, в ходе которых изымается документация, представляющая интерес для следствия. Коллеги из Краснодарского края также проводят проверку пансионата «Полярные зори».

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