автор фото читательница «Фонтанки» Александра Поделиться Поделиться







Система санаторного отдыха на морских курортах сломалась из-за шторма и «эффекта низкой базы». Неделя без горячей и холодной воды, перебои со светом, скудный рацион в столовой. Так выглядит отдых семей с детьми-инвалидами из Калининского района Петербурга, которые получили льготные путевки на море в поселок Джубга под Туапсе. В Красносельском районе после серии скандалов с санаториями, непригодными для жизни, программа летнего отдыха и вовсе встала на паузу.

Петербургские родители детей-инвалидов обмениваются впечатлениями о поездках в санатории Краснодарского края. Перебои с горячей и холодной водой, электричеством и сотовой связью, очереди в столовой и разборки из-за кусочка сыра, отсутствие доступной среды для детей-инвалидов — все это вызывает у матерей детей с ограниченными возможностями здоровья недоумение и обиду. При этом такой «морской отдых» достается семьям не то чтобы совсем даром: они самостоятельно покупают билеты на самолет или поезд до санатория, а льготные путевки предусмотрены только для ребенка-инвалида и одного сопровождающего взрослого. Если семья планирует отдыхать в полном составе, то проживание и питание для папы и братиков-сестричек оплачивать надо за свой счет.



«В пансионате «А-море» в поселке Джубга неделю не было горячей и холодной воды, — рассказала «Фонтанке» жительница Калининского района Екатерина, которая в этом году решилась впервые воспользоваться положенными семьям с детьми-инвалидами льготными путевками. — Мы ходили с тазиками за водой в ручей, который здесь протекает, чтобы смыть в туалете. Как оказалось, пансионат совершенно не был подготовлен к чрезвычайным ситуациям, таким, как шторм. Пляж не оборудован, в море огромные скользкие камни. Огромные очереди в столовых. Только 12 июля, за три дня до нашего отъезда, подключили нормальное водоснабжение из города».

По словам женщины, в жилом корпусе, где ее разместили с ребенком, нет пандуса. Даже для детей без ограничений по здоровью условия довольно унылые — детская площадка выглядит удручающе.



Санаторий «А-море». Детская площадка



автор фото читательница «Фонтанки» Екатерина Санаторий «А-море». Детская площадка



автор фото читательница «Фонтанки» Екатерина Санаторий «А-море»



автор фото читательница «Фонтанки» Екатерина Санаторий «А-море»



автор фото читательница «Фонтанки» Екатерина Санаторий «А-море»



автор фото читательница «Фонтанки» Екатерина Санаторий «А-море»



автор фото читательница «Фонтанки» Екатерина Санаторий «А-море»



автор фото читательница «Фонтанки» Екатерина Санаторий «А-море»



автор фото читательница «Фонтанки» Екатерина Поделиться Поделиться







Отдыхающие утверждают, что детям и родителям томиться в ожидании завтрака приходится по полтора часа. Чтобы поесть, надо сначала отстоять одну очередь к стойке регистрации за талончиком, а потом вторую — на раздаче. Мать ребенка-инвалида Елена показала в «ВК» фото завтрака, который предлагают льготникам в «А-море»: горсть консервированной фасоли, столько же — кукурузы. И для аппетита — треугольничек сыра размером со стирательную резинку. Елена поделилась лайфхаком: в установленных в санатории нормах питания сказано, что каждому проживающему сыра полагается по 30 граммов. «Фактически же дают 5–10 г. Я им говорю, взвесьте нам 60 г сыра, — рассказала женщина. — Стали взвешивать, и тут у них вообще шары на лоб поползли, сколько они на самом деле должны давать». В итоге тарелку Елены со спорным куском сыра, по словам женщины, сотрудники столовой носили на утверждение аж к шеф-повару. Битва была выиграна. Но остальным отдыхающим, которые не стали препираться, сырную пайку не увеличили.



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Поселок Джубга в Туапсинском районе имеет у туристов сложную репутацию. Отзывы в Интернете на это курортное местечко противоречивые: тротуары такие узкие, что вдвоем не разойтись, на пляжах — галька или песок вперемешку с камнями и мусором. Зато есть аквапарк и дельфинарий. Через Джубгу проходит трасса на Сочи, движение обычно довольно оживленное. Но 6 июля ее размыло штормом так, что движение оказалось перекрыто полностью.

Справедливости ради надо отметить, что в Джубге есть разные пансионаты, но окружающая атмосфера у них общая.

«Нас в прошлом году отправили в Джубгу, был санаторий «Мечта». К нему претензий нет, — рассказала «Фонтанке» жительница Калининского района Александра, которая ждет путевку на третью смену. — Но сама Джубга — это дыра, транзитный посёлок, который не приспособлен для отдыха детей в принципе, ни обычных, ни инвалидов.

В посёлке отсутствуют элементарные детские площадки. Нет даже обычных качелей, на которых любят качаться многие дети с аутизмом. Бесконечные пробки на трассе, всегда задержка автобусов, до аэропорта самое дешевое такси стоит 2 000 рублей. Море, кажется, чем-то заражено. В него впадает речка Джубга прямо в районе центрального пляжа. А в эту речку стекают все нечистоты с местного торгового пятачка. В прошлом году многие дети болели ротавирусом и кишечными инфекциями. На пляжах — острые камни и валуны, дети-колясочники тут отдыхать не могут, как и опорники, и аутисты, у которых есть проблемы с координацией. Нет больниц. Если вызывать скорую, то она будет ехать по федеральной трассе по пробкам очень долго. В прошлом году я поскользнулась на камнях в море и расцарапала ногу — страшно, если бы ребенок там упал».



Джубга в 2020 году



автор фото читательница «Фонтанки» Александра Джубга в 2020 году



автор фото читательница «Фонтанки» Александра Джубга в 2020 году



автор фото читательница «Фонтанки» Александра Джубга в 2020 году



автор фото читательница «Фонтанки» Александра автор фото читательница «Фонтанки» Александра Поделиться Поделиться







В родительских группах в «ВК» и Джубга в целом, и отель-пансионат «А-море» в частности уже приобрели такую известность, что 12 июля семьи детей-инвалидов направили в отдел образования Калининского района обращение с просьбой отправить их на третью и четвертую летние смены в другой поселок или город. «Отель «А-море» оказался не приспособлен для проживания семей с детьми-инвалидами: на его территории отсутствует необходимая инфраструктура, бассейн не чистится, нет детских площадок, развлечений, — говорится в обращении. — Питание в столовой оставляет желать лучшего, оно организовано в две смены, но все равно за это время многие семьи не успевают поесть, так как им не достается еды. Администрация оздоровительного комплекса завалена жалобами, на которые никак не реагирует, многие уезжают раньше из-за невозможности решить бытовые проблемы на месте». В обращении также отмечено отсутствие доступной среды для маломобильных групп населения и то, что пляж не оборудован для купания и на нем нет спасателей. «У нас имеются справки, подтверждающие то, что ранее отдыхавшие в Джубге дети приехали в Санкт-Петербург с дизентерией Зонне и завышенными в десятки раз титрами клебсиеллы из-за того, что слив канализации идет прямо на прибрежную полосу, — утверждают возмущенные родители. — Ближайшая больница находится в Туапсе, что осложняет оказание экстренной медицинской помощи в случае острых кишечных заболеваний и подвергает жизнь и здоровье детей опасности».



Мамы детей-инвалидов обычно предпочитают не жаловаться. Многие из них — малоимущие, опасаются, что, если поднимать шум, можно лишиться и тех льгот, что есть. Так что массовое возмущение в этой среде — сигнал по-настоящему тревожный.

«Из года в год некоторые районы закупают одни и те же трешовые санатории, несмотря на жалобы родителей, — рассказала «Фонтанке» мама из Калининского района Анна Полянская. — Хочу отметить, что есть районы, кто так не делает. Например, Кировский в этом году после заезда 1-й смены и жалоб отказался от закупки Джубги и закупил путевки в несколько хороших санаториев, так что у родителей даже появился выбор. Но вот Калининский район из года в год закупает санатории в местечке Джубга, несмотря на жалобы родителей на отвратительное качество отдыха там. Условия в гостинице «А-море» стали просто невыносимыми, многие уехали домой, прервав 2-ю смену. На подходе еще 3-я и 4-я смены, и что вы думаете? Родителям детей-инвалидов предлагают отдых в «А-море»! Без вариантов. Либо в Джубгу, либо отказ от льготы. Речь идёт не о том, что нам не понравился цвет наволочек в санатории, а о том, что такой отдых угрожает нашим жизням и здоровью детей. Мы бы очень хотели быть услышанными. Нам не нужно много. Нам лишь нужно, чтобы условия контракта соблюдались и у родителей был минимальный выбор места отдыха».



Администрация Калининского района в период летней оздоровительной кампании 2021 года разместила три контракта на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов в южной климатической зоне в общей сложности на 26 миллионов рублей. Расчетная стоимость одной путевки на 21 день в Крым или Краснодарский край — 47 747,7 рубля. По одному из контрактов, на 10,5 млн на 4-ю летнюю смену, поставщик еще не определен. Два других получила невероятно успешная в сфере госконтрактов на детский отдых компания «Аси-тур» братьев Александра и Сергея Гуменов.

В 2019 году Санкт-Петербургское УФАС возбудило в отношении двух связанных между собой турфирм — «Земля-Тур» и «Аси-Тур» — дело о картельном сговоре. Летом 2019 года братья Гумены освоили на двоих почти 400 миллионов бюджетных средств, при том что, по данным сайта госзакупок, в этот период в Петербурге было всего 90 контрактов на организацию летнего отдыха детей примерно на 460 миллионов рублей. Расследование дела завершилось только к весне 2020 года. В результате выяснилось, что в 2018–2019 годах «Аси-Тур» и «Земля-Тур» вошли в картельный сговор и создавали видимость конкуренции с целью участия в торгах на общую сумму, превышающую 15,5 млн рублей. Руководителям компаний грозил штраф в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, а юрлицам — от одной десятой до одной второй начальной стоимости госконтракта. Определиться с размерами штрафов ведомство должно было в течение года. Компания «Аси-тур» до сентября 2020 года пыталась оспорить решение петербургского УФАС в арбитражном суде, но заявление было возвращено судом из-за недочетов в оформлении.



В 2021 году «Аси-тур», по данным системы «Спарк», заключила контрактов на 279 млн рублей. Основные заказчики в сфере детского отдыха — администрации Выборгского, Калининского и Красносельского районов Санкт-Петербурга.

В отделе образования Калининского района в курсе происходящего в «А-море», но не драматизируют ситуацию. «Вы ошибаетесь, — сказала корреспонденту «Фонтанки» в ответ на вопрос о не соответствующих нормам условиях в пансионате специалист отдела образования Ирина Золотых. — Действительно, там были какие-то небольшие перерывы с водой и светом. Но все это было быстро устранено. Там хорошо работает Водоканал и Горсвет».

Проблемы с летним отдыхом детей-инвалидов из Петербурга начались не с Джубги. 6 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности: сотрудники администрации Красносельского района отправили детей-инвалидов в пансионат «Полярные зори» в Анапе, условия в котором не соответствовали санитарно-эпидемиологическим нормам. Теперь родители детей-инвалидов из Красносельского района, которые подавали заявки на путевки в южные санатории на третью и четвертую смены, оказались в подвешенном состоянии: районная администрация не дает им ответа на вопрос, будут ли организованы их выезды и в какие именно пансионаты они поедут.

«Красносельский район приостановил выдачу путевок, и при этом официально отказы в предоставлении льготных путевок не дает, — рассказала «Фонтанке» координатор петербургского отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Наталья Денисова. — Речь идет о срыве отдыха. Ведь семьям надо заранее планировать отпуска родителей и покупку билетов до санатория и обратно. Красносельский район организовал закупку путевок по 44-фз. Детей отправили, в частности, в профилакторий «Россия» в Крыму. Когда семьи приехали туда, они фактически оказались около закрытой двери. И их оперативно перевезли в «Полярные зори» в Анапе. И экспертная компания победила с этими «Полярными зорями» — в Анапе. Ситуация, когда на рынке всего 2–3 игрока и никто не проверяет качество предоставляемых услуг, чудовищна. Сотрудники отдела образования обязаны убедиться, что качество услуги соответствует потребностям детей-инвалидов.

Такие санатории есть. Например, в Евпатории, в поселке Заозерный очень серьезно относятся к доступности среды. При этом чиновникам не обязательно ехать в другой регион самим, можно заключить соглашение о взаимодействии с местными властями, чтобы их специалисты отделов образования проверили условия в санаториях. Право делать независимую оценку качества услуг есть и у общественных организаций. Если бы от районной администрации поступил такой запрос, мы обратились бы в наше отделение в Краснодарском крае и коллеги проверили бы пансионаты, куда планируется отправить петербургских детей».

Летняя оздоровительная кампания в Петербурге в этом году началась очень поздно. Сроки подачи заявлений на летние смены сдвинулись на 19 апреля и 12 мая, в то время как в других регионах конкурсы на заключение контрактов проходили еще в ноябре. А в декабре семьи уже могли планировать свои отпуска и покупку билетов.

Но лето еще не потеряно. Как рассказали «Фонтанке» в комитете по образованию Санкт-Петербурга, прямо сейчас три сотрудника администрации Красносельского района находятся в Краснодарском крае и проверяют условия в санаториях «Звездочка» и «Родник». «Если там все будет в порядке, дети, которые получали путевки в «Полярные зори», смогут отправиться в эти санатории. После 15 июля с родителями будут связываться специалисты», — обнадежили в комитете.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

