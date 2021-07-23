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«Отдых» петербургских детей в закрытой «России» обернулся уголовным делом. Задержана организатор иллюзорной поездки в Крым

Правоохранители задержали организатора отдыха для петербургских детей в законсервированном пансионате

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на мошенничество после того, как семьи с детьми-инвалидами не смогли выехать в пансионат «Россия» в Крыму. Задержана женщина 1985 года рождения.

По данным «Фонтанки», задержанная — Ирина Мухина; она является управляющей ООО «Экспертная компания», которое получило контракты от ряда районных администраций по курортному детскому отдыху. Как рассказывало наше издание, родители выяснили, что у пансионата «Россия», куда они собирались отправить детей, на самом деле нет договора с оператором. В итоге им пришлось добиваться компенсаций за неиспользованные путевки, некоторым удалось всё же организовать детям выезд в другие пансионаты.

Следствие считает, что задержанная женщина намеренно ввела в заблуждение администрацию Красносельского района (с которой у нее был контракт более чем на 32 миллиона рублей), однако «довести свой преступный умысел до конца не смогла, по независящим от нее обстоятельствам».

Незадолго до этого та же компания фигурировала в материале «Фонтанки» о специфике детского времяпрепровождения в лагере «Мечта».

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Комментарии (10)

fortun
Просто украли и поделили.
А наш дядя Михаил
Надо же- и здесь шерше ля фам.
264940801
Одно название РОССИЯ уже говорит обовьём.
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