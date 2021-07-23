«Отдых» петербургских детей в закрытой «России» обернулся уголовным делом. Задержана организатор иллюзорной поездки в Крым

По данным «Фонтанки», задержанная — Ирина Мухина; она является управляющей ООО «Экспертная компания», которое получило контракты от ряда районных администраций по курортному детскому отдыху. Как рассказывало наше издание, родители выяснили, что у пансионата «Россия», куда они собирались отправить детей, на самом деле нет договора с оператором. В итоге им пришлось добиваться компенсаций за неиспользованные путевки, некоторым удалось всё же организовать детям выезд в другие пансионаты.



Следствие считает, что задержанная женщина намеренно ввела в заблуждение администрацию Красносельского района (с которой у нее был контракт более чем на 32 миллиона рублей), однако «довести свой преступный умысел до конца не смогла, по независящим от нее обстоятельствам».

