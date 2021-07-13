Как сообщает объединённая пресс-служба, 13 июля Бельтюкову назначили 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении. На таком наказании настаивала прокуратура. Суд слушал дело в особом порядке, без исследования доказательств. Фигурант попросил условный срок, его семья также хотела видеть его на свободе: жена простила и заявила, что спровоцировала сама, дети скучают.
«Мальчикам нужен отец», — передал пожелание семейства представитель потерпевших.
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / telegram
«На вопрос адвоката о выводах Бельтюков пояснил, что надо держать себя в руках и любить семью. Планы на будущее: жить долго и счастливо», — передаёт пресс-служба судов.
По версии обвинения, ноябрьским утром Бельтюков, напившись, выставил из квартиры на Пролетарской улице в Колпино жену и заперся вместе с шестью детьми, желая доставить моральные страдания супруге, в поведении которой виделась измена.
«Закрыл дверь на ключ, нанёс удары топором по кровати одного ребенка и по тумбе в коридоре, лишил детей пищи и воды. Одного ребёнка стащил за ногу с кровати и протащил до кухни, приставлял к его горлу топор и нож, второго ребёнка бросил на кухонный стол», — приводят в суде материалы дела. Временной промежуток действа — с 9:40 до 16:30.
«Фонтанка» рассказывала о семейной драме, кульминация которой облетела новостные ленты, когда квартиру с запертыми детьми и мужчиной с ножом, кричавшим об убийстве, готовились брать штурмом. Без него обошлось — Бельтюков сдался прокурору. Во время ареста он признался, что зря мешал прописанные таблетки с алкоголем.
Младшему из шести мальчиков на момент событий было три года, старшему — 15 лет. Из них двое являются биологическими детьми Бельтюкова, остальные — сыновья супруги от первого брака. В июне мать забрала их в родной Архангельск, до этого они жили в детском доме.
Бельтюков почти 8 месяцев провёл в следственном изоляторе. День под стражей засчитывается за два дня в колонии-поселении; таким образом, своё наказание он практически отбыл. Как уточнили в пресс-службе судов, от его срока остались два месяца.