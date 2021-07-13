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«Мальчикам нужен отец, а я сама виновата». За захват детей в Колпино приговорили многодетного отца

Захватившего детей в заложники в Колпино приговорили к 1,5 года в колонии-поселении

Колпинский районный суд Петербурга вынес приговор Денису Бельтюкову за угрозу убийством и незаконное лишение свободы шестерых детей. Семь часов отцовского плена конвертировали в реальный срок, но в колонии осуждённый не задержится.

Как сообщает объединённая пресс-служба, 13 июля Бельтюкову назначили 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении. На таком наказании настаивала прокуратура. Суд слушал дело в особом порядке, без исследования доказательств. Фигурант попросил условный срок, его семья также хотела видеть его на свободе: жена простила и заявила, что спровоцировала сама, дети скучают.

«Мальчикам нужен отец», — передал пожелание семейства представитель потерпевших.

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / telegram

«На вопрос адвоката о выводах Бельтюков пояснил, что надо держать себя в руках и любить семью. Планы на будущее: жить долго и счастливо», — передаёт пресс-служба судов.

По версии обвинения, ноябрьским утром Бельтюков, напившись, выставил из квартиры на Пролетарской улице в Колпино жену и заперся вместе с шестью детьми, желая доставить моральные страдания супруге, в поведении которой виделась измена.

«Закрыл дверь на ключ, нанёс удары топором по кровати одного ребенка и по тумбе в коридоре, лишил детей пищи и воды. Одного ребёнка стащил за ногу с кровати и протащил до кухни, приставлял к его горлу топор и нож, второго ребёнка бросил на кухонный стол», — приводят в суде материалы дела. Временной промежуток действа — с 9:40 до 16:30.

«Фонтанка» рассказывала о семейной драме, кульминация которой облетела новостные ленты, когда квартиру с запертыми детьми и мужчиной с ножом, кричавшим об убийстве, готовились брать штурмом. Без него обошлось — Бельтюков сдался прокурору. Во время ареста он признался, что зря мешал прописанные таблетки с алкоголем.

Младшему из шести мальчиков на момент событий было три года, старшему — 15 лет. Из них двое являются биологическими детьми Бельтюкова, остальные — сыновья супруги от первого брака. В июне мать забрала их в родной Архангельск, до этого они жили в детском доме.

Бельтюков почти 8 месяцев провёл в следственном изоляторе. День под стражей засчитывается за два дня в колонии-поселении; таким образом, своё наказание он практически отбыл. Как уточнили в пресс-службе судов, от его срока остались два месяца.

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Комментарии (5)

Mafioza
Из-за таких баб,которые все муженькам прощают и бегут на утро забирать заявы,потом и не верят другим,кто действитель хочет оградить себя и детей от мужа-тирана.
Хейм
"лишил детей пищи и воды. Одного ребёнка стащил за ногу с кровати и протащил до кухни, приставлял к его горлу топор и нож" - да, такой отец детям, действительно, очень нужен.
ДЮрьевич
Правильно! Вот когда убьёт по настоящему - тогда и посадят по настоящему! В правосудие же что главное - неотвратимость наказания. А спасения человеческих жизней это к МЧС
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