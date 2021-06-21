Отец из Колпино ответит перед судом за захват детей в заложники. Сыновья в Петербурге его не ждут

Новость о детях-заложниках из Колпино ворвалась в повестку днём 24 ноября прошлого года. Шесть мальчиков в возрасте от 3 до 15 лет оказались в одной квартире с Бельтюковым, который приходится отцом двоим и отчимом четверым. Сообщалось, что мужчина выставил из дома жену, а потом схватился за нож, требуя её возвращения.

Как сообщает горпрокуратура 21 июня, в окончательной редакции 39-летний мужчина обвиняется в незаконном лишении свободы несовершеннолетних с применением предметов используемых в качестве оружия (часть 2 статьи 127 УК) и угрозе убийством (часть 1 статьи 119 УК).

Героем дня стал прокурор Колпинского района, после переговоров с которым скандалист сдался полиции. Квартиру уже готовились штурмовать — операция длилась порядка пяти часов.

Бельтюкова арестовали на следующий день, несмотря на желание вернуться к семье и заверения в любви к жене и детям. Случившееся он объяснял помешательством после пяти недель в завязке.

Материалы готовятся передать в Колпинский райсуд, где с начала июня уже рассматривают одно дело Бельтюкова. Судя по картотеке, ему вменяют статью об изготовлении или обороте поддельных документов (327 УК). Семью он едва ли увидел. Как уточнили «Фонтанке» в аппарате уполномоченного по правам ребёнка, 10 июня мальчики вместе с матерью уехали в родной Архангельск.

В Центре содействия семейному воспитанию они провели без малого полгода, старшему настолько понравилось, что уезжать он не рвался. «Специалисты много внимания ребятам уделили», — рассказывают в пресс-службе. В самом социальном центре уточнили, что подросток, которому исполнилось 16 лет, увлёкся спортом: тайским боксом, футболом, греблей. Правда, по собственному признанию, в ущерб учёбе.