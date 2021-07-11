Девять фактов о мясе, после которых его начнут есть даже веганы

Вокруг мяса есть сразу несколько самых разных мнений. Во-первых, от него якобы стареют. Во-вторых, толстеют. В-третьих, это вообще яд, от которого тебе и рак, и преждевременная смерть. Ну а если верить одному бородатому анекдоту, то от мяса еще и ноги мерзнут. Что из этого правда, сколько раз в неделю можно есть мясо и что будет, если есть его каждый день, нам рассказали диетологи.
От мяса стареют?
Есть куча факторов, от которых мы стареем, и мясо в этом списке занимает одно из последних мест. Даже наоборот. Оно нужно, чтобы чувствовать себя лучше. Животные белки (в оптимальном количестве) помогают иммунитету. Без белка (а также кальция, фосфора, магния, кремния и других компонентов, которые мы получаем в основном из мяса) снижается плотность костей, появляется слабость мышц и суставов.
Кроме того, в мясе есть тот же селен. Если его будет недостаточно, нам светит дистрофия мускулатуры, в том числе сердечной мышцы. В общем, без мяса вы постареете куда быстрее, чем с ним. Но не стоит забывать, что избыток мяса тоже ни к чему хорошему не приведет.
От мяса толстеют?
Нет. Толстеют преимущественно от того, как вы его готовите и с чем едите. Соусы, картофель, мучные изделия, соль, сахар во всех его проявлениях, алкоголь — вот вам и прямая дорога к лишнему весу. А если животный жир будет поступать в организм в соответствующих пропорциях и без всяких там добавок, ничего в боках не отложится. Процессы сгорания в организме происходят слишком быстро для ожирения.
Что же до готовки, то очевидно, что самый полезный способ приготовить мясо — это сварить его или приготовить на пару. А вообще если не хотите, чтобы еда растеряла полезные вещества во время приготовления, контролируйте температуру. Она не должна превышать 100 градусов. Это уничтожит патогенные микроорганизмы, но в то же время сохранит биологические свойства продуктов.
— Любая пища в результате излишнего перегрева может накапливать канцерогенные вещества, — поясняет заведующая кафедрой технологии питания УрГЭУ Ольга Чугунова. — Создаются благоприятные условия для возникновения ряда химических реакций, которые могут вызывать накопление канцерогенных веществ. Это касается и овощей, и мяса. Любое мясо состоит из белков, а это аминокислоты. Получается, что любая тепловая обработка вызывает денатурацию белка и определенный распад аминокислот. Это ведет к тому, что мясо уплотняется. Это естественный процесс, который происходит при кулинарной обработке, но злоупотреблять этим не стоит.
Ольга Чугунова — заведующая кафедрой технологии питания Уральского государственного экономического университета, доктор технических наук.
Впрочем, жареное мясо пару раз в неделю вас не убьет. А вообще, если следите за фигурой, лучше обращать внимание не на сам продукт, а на калорийность. Если калории в профиците, мы поправляемся, если в дефиците — худеем. Если посмотреть на мясо с этой точки зрения, во главу угла ставится содержание жира в 100 граммах продукта. Например, в 100 граммах свинины на 15 граммов белка может приходиться 30 граммов жира.
Мясо нельзя есть на голодный желудок?
Не есть мясо на голодный желудок (а особенно на завтрак) нам подсказывает хотя бы здравый рассудок. Во-первых, на его переваривание организму придется потратить много энергии, а откуда она у голодного человека? Во-вторых, лучше отдавать предпочтение углеводам.
— Организму с утра нужны углеводы, — говорит диетолог-нутрициолог Инна Зорина. — Он устроен так, что утром очень активно работает поджелудочная, вырабатываются инсулин и кортизол. Они в паре отвечают за то, чтобы клетки получили энергию, а энергия — это глюкоза. Поэтому утром нам нужны сложные углеводы. А такие продукты, как мясо, животные белки, их лучше оставить на вторую половину дня.
Инна Зорина — диетолог-нутрициолог, тренер по коррекции веса, специалист по здоровому питанию.
О бутербродах с колбасой лучше тоже забыть. С одной стороны, это лишние консерванты и красители, с другой — хлеб.
Красное мясо — самое вредное?
— Красным мясом обычно называют свежую или замороженную говядину, телятину, свинину, баранину и мясо ягненка, — рассказывает врач-диетолог Ирина Бородина. — К обработанным видам относятся ветчина, бекон, сосиски, паштеты и мясные консервы. По данным сразу нескольких метанализов, 100–120 граммов красного мяса каждый день увеличивают риск развития рака кишечника на 17–30%, а всего 25–50 граммов обработанного мяса ежедневно способны увеличить этот показатель до 50%. По актуальным данным Всемирной организации здравоохранения, ежедневное употребление красного мяса увеличивает риск рака поджелудочной железы: 100 граммов красного мяса повышают опасность приблизительно на 17%.
Ирина Бородина — врач-диетолог Городского центра медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт
Конечно, всё индивидуально. Например, совокупный анализ британских исследователей не выявил значительного влияния красного или обработанного мяса на риск развития рака кишечника. Но в том эксперименте принимали участие меньше 600 человек, которые употребляли сравнительно немного мяса — всего 50 граммов в день. Так что здесь, похоже, работает правило «есть нельзя — попробовать можно».
Белое мясо полезнее?
Принято считать, что белое мясо полезнее всего остального. Итальянские исследователи выяснили, что ценным продуктом его делают умеренная калорийность, легко усваиваемые белки с низким уровнем коллагена, ненасыщенные липиды, которые легко выводятся из организма, витамины группы B, а также минералы (железо, цинк и медь). Анализ состояния здоровья людей из разных стран с разным типом питания показал, что потребление белого мяса способствует снижению риска развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Кроме того, мясо птицы особенно подходит тем, кому необходимо больше калорий и белка, например спортсменам.
К схожим выводам пришли ученые из университета Навык Кемаль и Стамбульского университета в Турции. По данным исследования, если заменить красное мясо на белое, рыбу, орехи и бобы, можно сократить риск развития сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний, а также улучшить гликемический контроль.
Растительная еда может заменить мясо?
Разные овощи и бобовые могут заменить мясо, но только частично. Здесь вступает в игру элементарная арифметика: в мясе содержится
— Что бы ни говорили о возможности заменить мясо в качестве источника белка бобовыми, этот вариант по разным причинам подходит не каждому, — говорит начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун. — К тому же именно животный, а не растительный белок — основной структурный элемент всех тканей человеческого организма. Особенно важно наличие животного белка в рационе у детей, а также беременных и кормящих женщин, так как он выполняет функции строительного материала. Современная наука считает нормой соотношение животного и растительного белка в рационе человека 50 на 50. Несбалансированное питание негативно сказывается на здоровье и может привести к возникновению не только анемии, но и заболеваний ЖКТ, к частым простудам и другим проблемам со здоровьем.
Что будет, если отказаться от животной пищи?
В этом случае нас ждет сразу несколько неприятных сюрпризов. Например, дефицит железа пищевого происхождения. Железо из растительной пищи усваивается хуже, чем из животной, и это прямая дорога к анемии. К анемии также приводит недостаток витамина В12 (в растениях вы его вообще не найдете). Кроме того, его дефицит ведет к полинейропатии — множественному поражению периферических нервов. Из-за этого нарушается чувствительность конечностей (как следствие — походка), снижаются рефлексы, появляются вялые параличи, трофические и вегетососудистые расстройства.
Еще один витамин, которого нет в растениях и овощах, — D. Так же, как и кальция. Это сразу два фактора потери костной массы и остеопороза. При этом у вегетарианцев, употребляющих рыбу и молочку, этой проблемы нет.
— Кроме того, нам все-таки необходим «плохой» холестерин из животной пищи, например, для синтеза половых гормонов. Около 70% холестерина синтезируется в организме, 30% должно поступать с пищей, — говорит врач и фитнес-тренер Виктория Яблокова. — В женском организме недостаток жиров вызывает преждевременную менопаузу, что также ассоциировано с риском остеопороза и патологических переломов.
Виктория Яблокова — врач, анестезиолог-реаниматолог, фитнес-тренер, нутрициолог.
Сколько мяса можно есть?
— Рекомендуемая норма потребления красного мяса — 148 граммов в день, — говорит Ирина Шевкун. — В переводе на нормальные порции — один-два раза в неделю. В первую очередь красное мясо и печень необходимы людям с анемией, потому что содержащееся в них железо усваивается лучше всего. Неслучайно, кстати, анемия часто наблюдается у веганов.
По данным диетологов, человеку в возрасте 18–40 лет (без лишнего веса и пищеварительных проблем) требуется 40–50 граммов животного белка в сутки. Для пожилых людей этот показатель составляет 30 граммов, а для детей — от 20 до 35. Учитывая, что в 100 граммах мясных волокон содержится 14–25 граммов белка, можно рассчитать и норму потребления мяса.
Стоит учитывать, что это суточные нормативы животного белка. Если в рационе есть рыба, яйца, сыр, творог, молоко и кисломолочные продукты, употреблять свинину, говядину и птицу нужно в гораздо меньших объемах. В среднем диетологи рекомендуют включать в рацион мясные продукты 3–5 раз в неделю.
Также есть рекомендации для тех, кто хочет как можно дольше держать себя в форме. Например, после 40 лет норму потребления мяса в день эксперты советуют снизить.
Что, если есть мясо каждый день?
Слишком высокое содержание животного белка в рационе приводит к потерям кальция и перегрузке мочевыделительной системы, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и опухолей. Высокое потребление белка можно оправдать разве что чрезмерными физическими нагрузками. А если ваша максимальная нагрузка — это подъем по лестнице, от избытка мяса в меню вреда будет больше, чем пользы.