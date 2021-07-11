Девять фактов о мясе, после которых его начнут есть даже веганы

В Роспотребнадзоре говорят, что состояние здоровья у всех разное, а потому и потребление мяса должно быть индивидуальным. Но то, что этот продукт организму необходим, — факт неоспоримый. Фото: Стас Соколов / NGS.RU Поделиться Поделиться







Вокруг мяса есть сразу несколько самых разных мнений. Во-первых, от него якобы стареют. Во-вторых, толстеют. В-третьих, это вообще яд, от которого тебе и рак, и преждевременная смерть. Ну а если верить одному бородатому анекдоту, то от мяса еще и ноги мерзнут. Что из этого правда, сколько раз в неделю можно есть мясо и что будет, если есть его каждый день, нам рассказали диетологи. От мяса стареют? Есть куча факторов, от которых мы стареем, и мясо в этом списке занимает одно из последних мест. Даже наоборот. Оно нужно, чтобы чувствовать себя лучше. Животные белки (в оптимальном количестве) помогают иммунитету. Без белка (а также кальция, фосфора, магния, кремния и других компонентов, которые мы получаем в основном из мяса) снижается плотность костей, появляется слабость мышц и суставов.

Кроме того, в мясе есть тот же селен. Если его будет недостаточно, нам светит дистрофия мускулатуры, в том числе сердечной мышцы. В общем, без мяса вы постареете куда быстрее, чем с ним. Но не стоит забывать, что избыток мяса тоже ни к чему хорошему не приведет. От мяса толстеют? Нет. Толстеют преимущественно от того, как вы его готовите и с чем едите. Соусы, картофель, мучные изделия, соль, сахар во всех его проявлениях, алкоголь — вот вам и прямая дорога к лишнему весу. А если животный жир будет поступать в организм в соответствующих пропорциях и без всяких там добавок, ничего в боках не отложится. Процессы сгорания в организме происходят слишком быстро для ожирения. Что же до готовки, то очевидно, что самый полезный способ приготовить мясо — это сварить его или приготовить на пару. А вообще если не хотите, чтобы еда растеряла полезные вещества во время приготовления, контролируйте температуру. Она не должна превышать 100 градусов. Это уничтожит патогенные микроорганизмы, но в то же время сохранит биологические свойства продуктов.

— Любая пища в результате излишнего перегрева может накапливать канцерогенные вещества, — поясняет заведующая кафедрой технологии питания УрГЭУ Ольга Чугунова. — Создаются благоприятные условия для возникновения ряда химических реакций, которые могут вызывать накопление канцерогенных веществ. Это касается и овощей, и мяса. Любое мясо состоит из белков, а это аминокислоты. Получается, что любая тепловая обработка вызывает денатурацию белка и определенный распад аминокислот. Это ведет к тому, что мясо уплотняется. Это естественный процесс, который происходит при кулинарной обработке, но злоупотреблять этим не стоит.

Ольга Чугунова — заведующая кафедрой технологии питания Уральского государственного экономического университета, доктор технических наук.

Впрочем, жареное мясо пару раз в неделю вас не убьет. А вообще, если следите за фигурой, лучше обращать внимание не на сам продукт, а на калорийность. Если калории в профиците, мы поправляемся, если в дефиците — худеем. Если посмотреть на мясо с этой точки зрения, во главу угла ставится содержание жира в 100 граммах продукта. Например, в 100 граммах свинины на 15 граммов белка может приходиться 30 граммов жира.

Свинина — мясо более жирное, чем говядина и баранина, но и у него немало ценных свойств Инфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Мясо нельзя есть на голодный желудок? Не есть мясо на голодный желудок (а особенно на завтрак) нам подсказывает хотя бы здравый рассудок. Во-первых, на его переваривание организму придется потратить много энергии, а откуда она у голодного человека? Во-вторых, лучше отдавать предпочтение углеводам.

Врачи разрешают есть баранину даже тем, кто страдает от проблем с сосудами, и относят это мясо к диетическим продуктам Инфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







— Организму с утра нужны углеводы, — говорит диетолог-нутрициолог Инна Зорина. — Он устроен так, что утром очень активно работает поджелудочная, вырабатываются инсулин и кортизол. Они в паре отвечают за то, чтобы клетки получили энергию, а энергия — это глюкоза. Поэтому утром нам нужны сложные углеводы. А такие продукты, как мясо, животные белки, их лучше оставить на вторую половину дня.

Инна Зорина — диетолог-нутрициолог, тренер по коррекции веса, специалист по здоровому питанию.

О бутербродах с колбасой лучше тоже забыть. С одной стороны, это лишние консерванты и красители, с другой — хлеб. Красное мясо — самое вредное? — Красным мясом обычно называют свежую или замороженную говядину, телятину, свинину, баранину и мясо ягненка, — рассказывает врач-диетолог Ирина Бородина. — К обработанным видам относятся ветчина, бекон, сосиски, паштеты и мясные консервы. По данным сразу нескольких метанализов, 100–120 граммов красного мяса каждый день увеличивают риск развития рака кишечника на 17–30%, а всего 25–50 граммов обработанного мяса ежедневно способны увеличить этот показатель до 50%. По актуальным данным Всемирной организации здравоохранения, ежедневное употребление красного мяса увеличивает риск рака поджелудочной железы: 100 граммов красного мяса повышают опасность приблизительно на 17%.



Ирина Бородина — врач-диетолог Городского центра медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт 1-й категории.

Говядина считается диетическим мясом, абсолютно безопасным для здоровья. Блюда из нее врачи рекомендуют есть даже людям с хроническими заболеваниями Инфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Конечно, всё индивидуально. Например, совокупный анализ британских исследователей не выявил значительного влияния красного или обработанного мяса на риск развития рака кишечника. Но в том эксперименте принимали участие меньше 600 человек, которые употребляли сравнительно немного мяса — всего 50 граммов в день. Так что здесь, похоже, работает правило «есть нельзя — попробовать можно».

Основные признаки свежести мяса: розовый цвет, отсутствие большого скопления жира и запах, исключающий признаки гнили и химии. Везде и всегда мясо должно быть сухое и равномерного цвета Инфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Белое мясо полезнее? Принято считать, что белое мясо полезнее всего остального. Итальянские исследователи выяснили, что ценным продуктом его делают умеренная калорийность, легко усваиваемые белки с низким уровнем коллагена, ненасыщенные липиды, которые легко выводятся из организма, витамины группы B, а также минералы (железо, цинк и медь). Анализ состояния здоровья людей из разных стран с разным типом питания показал, что потребление белого мяса способствует снижению риска развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Кроме того, мясо птицы особенно подходит тем, кому необходимо больше калорий и белка, например спортсменам.

К схожим выводам пришли ученые из университета Навык Кемаль и Стамбульского университета в Турции. По данным исследования, если заменить красное мясо на белое, рыбу, орехи и бобы, можно сократить риск развития сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний, а также улучшить гликемический контроль. Растительная еда может заменить мясо? Разные овощи и бобовые могут заменить мясо, но только частично. Здесь вступает в игру элементарная арифметика: в мясе содержится 20–40 % белка, а в бобовых и овощах — от 3 до 10%. Сопоставимым с мясом количеством белка могут похвастаться разве что орехи и соя. Но содержащийся в них белок усваивается хуже. Для переваривания и усвоения продуктов растительного происхождения организму требуется больше усилий, в то время как энергия и жизненно важные элементы, получаемые из мяса, быстро включаются в обменные процессы. Кроме того, растительная пища содержит фитин, танины, пищевые волокна и другие вещества, связывающие полезные питательные элементы.

— Что бы ни говорили о возможности заменить мясо в качестве источника белка бобовыми, этот вариант по разным причинам подходит не каждому, — говорит начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун. — К тому же именно животный, а не растительный белок — основной структурный элемент всех тканей человеческого организма. Особенно важно наличие животного белка в рационе у детей, а также беременных и кормящих женщин, так как он выполняет функции строительного материала. Современная наука считает нормой соотношение животного и растительного белка в рационе человека 50 на 50. Несбалансированное питание негативно сказывается на здоровье и может привести к возникновению не только анемии, но и заболеваний ЖКТ, к частым простудам и другим проблемам со здоровьем. Что будет, если отказаться от животной пищи? В этом случае нас ждет сразу несколько неприятных сюрпризов. Например, дефицит железа пищевого происхождения. Железо из растительной пищи усваивается хуже, чем из животной, и это прямая дорога к анемии. К анемии также приводит недостаток витамина В12 (в растениях вы его вообще не найдете). Кроме того, его дефицит ведет к полинейропатии — множественному поражению периферических нервов. Из-за этого нарушается чувствительность конечностей (как следствие — походка), снижаются рефлексы, появляются вялые параличи, трофические и вегетососудистые расстройства. Еще один витамин, которого нет в растениях и овощах, — D. Так же, как и кальция. Это сразу два фактора потери костной массы и остеопороза. При этом у вегетарианцев, употребляющих рыбу и молочку, этой проблемы нет. — Кроме того, нам все-таки необходим «плохой» холестерин из животной пищи, например, для синтеза половых гормонов. Около 70% холестерина синтезируется в организме, 30% должно поступать с пищей, — говорит врач и фитнес-тренер Виктория Яблокова. — В женском организме недостаток жиров вызывает преждевременную менопаузу, что также ассоциировано с риском остеопороза и патологических переломов.

Виктория Яблокова — врач, анестезиолог-реаниматолог, фитнес-тренер, нутрициолог.

Сколько мяса можно есть? — Рекомендуемая норма потребления красного мяса — 148 граммов в день, — говорит Ирина Шевкун. — В переводе на нормальные порции — один-два раза в неделю. В первую очередь красное мясо и печень необходимы людям с анемией, потому что содержащееся в них железо усваивается лучше всего. Неслучайно, кстати, анемия часто наблюдается у веганов. По данным диетологов, человеку в возрасте 18–40 лет (без лишнего веса и пищеварительных проблем) требуется 40–50 граммов животного белка в сутки. Для пожилых людей этот показатель составляет 30 граммов, а для детей — от 20 до 35. Учитывая, что в 100 граммах мясных волокон содержится 14–25 граммов белка, можно рассчитать и норму потребления мяса.

И не стоит повторно замораживать мясо. Замораживание снижает содержание белка в мясе наполовину, а повторная заморозка может его и вовсе уничтожить. Тогда вы получите совершенно бесполезное для организма жесткое волокно Инфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Стоит учитывать, что это суточные нормативы животного белка. Если в рационе есть рыба, яйца, сыр, творог, молоко и кисломолочные продукты, употреблять свинину, говядину и птицу нужно в гораздо меньших объемах. В среднем диетологи рекомендуют включать в рацион мясные продукты 3–5 раз в неделю. Также есть рекомендации для тех, кто хочет как можно дольше держать себя в форме. Например, после 40 лет норму потребления мяса в день эксперты советуют снизить.

Кстати, если вы любите стейки с кровью, лучше закажите их в ресторане, а не готовьте дома. Вы элементарно не сможете проконтролировать, как и откуда мясо приехало в магазин, и соблюсти режим хранения в обычном холодильнике. А для кафе и ресторанов есть жесткие санитарные правила Инфографика: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Что, если есть мясо каждый день? Слишком высокое содержание животного белка в рационе приводит к потерям кальция и перегрузке мочевыделительной системы, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и опухолей. Высокое потребление белка можно оправдать разве что чрезмерными физическими нагрузками. А если ваша максимальная нагрузка — это подъем по лестнице, от избытка мяса в меню вреда будет больше, чем пользы.

