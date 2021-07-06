Огромный реалистичный трехмерный кот появился на экране у железнодорожной станции Синдзюку в Токио. Он спит, ходит, наблюдает за пешеходами и мяукает.



Новый цифровой рекламный щит установлен на здании Cross Shinjuku напротив восточного выхода железнодорожной станции Синдзюку, пишет SoraNews24. В высоту он занимает три этажа, а его площадь равна 154,7 квадратного метра. Изогнутый светодиодный экран способен передавать изображения в качестве 4K, а динамики позволяют сопровождать его звуком. Благодаря такой конструкции экран может создавать впечатляющий 3D-эффект. Ранее ролики с подобных экранов в Китае и Южной Корее моментально становились вирусными в Интернете. Теперь к ним присоединилась и Япония.