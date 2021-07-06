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Гигантский 3D-кот поселился у станции Синдзюку в Токио. Чтобы его поймать, нужны удача или терпение

Скриншот видео канала <a href="https://www.youtube.com/channel/UC8cnCaq-MquhsebMer9A9rQ" class="io-leave-page _" target="_blank">CROSS SPACE</a> в YouTube
Скриншот видео канала CROSS SPACE в YouTube
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Огромный реалистичный трехмерный кот появился на экране у железнодорожной станции Синдзюку в Токио. Он спит, ходит, наблюдает за пешеходами и мяукает.

Новый цифровой рекламный щит установлен на здании Cross Shinjuku напротив восточного выхода железнодорожной станции Синдзюку, пишет SoraNews24. В высоту он занимает три этажа, а его площадь равна 154,7 квадратного метра. Изогнутый светодиодный экран способен передавать изображения в качестве 4K, а динамики позволяют сопровождать его звуком. Благодаря такой конструкции экран может создавать впечатляющий 3D-эффект. Ранее ролики с подобных экранов в Китае и Южной Корее моментально становились вирусными в Интернете. Теперь к ним присоединилась и Япония.

Чтобы представить новую 3D-технологию на токийских улицах, разработали гигантского кота. Официально его дебют намечен на 12 июля. Кот будет просыпаться каждое утро в 7 часов, когда экран включается, периодически появляться между рекламными роликами и ложиться спать в час ночи, перед тем, как экран отключают.

Пока же новый самый большой обитатель Синдзюку ненадолго появляется в течение дня в качестве тизера, так что, чтобы его застать, нужно либо внимательно следить за экраном, либо поймать удачное время. А для тех, кто не может посетить Японию, но очень хочет посмотреть на огромного 3D-кота, Cross Space ведет трансляцию экрана на своем канале в YouTube.

Скриншот видео канала <a href="https://www.youtube.com/channel/UC8cnCaq-MquhsebMer9A9rQ" class="io-leave-page _" target="_blank">CROSS SPACE</a> в YouTube
Скриншот видео канала CROSS SPACE в YouTube

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Комментарии (1)

266081655
Япошки не равнодушны к кошкам!
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