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«Яблоко» выдвигает в Госдуму экс-директора «Открытой России», находящегося под арестом

Партия «Яблоко» выдвинула бывшего главу «Открытой России» (одноименная британская организация признана нежелательной в РФ, российская была ликвидирована) Андрея Пивоварова кандидатом в Госдуму по Краснодару. Об этом 3 июля сообщается в телеграм-канале политика, который ведет его команда.

«Решение поддержало большинство делегатов съезда. Команда Андрея Пивоварова благодарит «Яблоко» и Григория Явлинского за этот поступок», — говорится в сообщении.

Напомним, Пивоваров арестован по возбуждённому в Краснодарском крае уголовному делу о сотрудничестве с нежелательной организацией. Он просил Григория Явлинского выдвинуть его на выборы в Петербурге. Сам основатель «Яблока» ранее заявил, что впервые не пойдет на выборы в Госдуму.

Андрей Пивоваров находится в СИЗО Краснодара. Суд 2 июня принял решение арестовать его на два месяца. Вечером 31 мая политика сняли с рейса Петербург — Варшава уже после прохождения таможни. После задержания в Пулково его доставили в СК, а затем отвезли на «безотлагательный обыск». Затем его этапировали в Краснодар, поскольку уголовное дело по ст. 284.1 УК РФ (участие в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ) было возбуждено в этом регионе. В СК заявили, что Пивоваров якобы пытался скрыться. Сам политик говорит, что до задержания к нему никто не обращался.

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Комментарии (4)

266081655
Выдвинуть-то они выдвинули.... А вот дадут ли ему избраться.....
260965961
Ну если его нынешние соратники по партии вроде Дарьи Бесединой этого жаждут.
Pilat
А молодец Явлинский.
Чужими руками хочет устранить конкурентов внутри партии.
Сам типа сейчас не при чём, даже не баллотируется.
Власть всех причастных к выдвижению оппозиционера почикает.
И Явлинский снова возглавит партию.
Такая двух ходовочка.
Браво.
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