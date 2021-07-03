«Яблоко» выдвигает в Госдуму экс-директора «Открытой России», находящегося под арестом

Партия «Яблоко» выдвинула бывшего главу «Открытой России» (одноименная британская организация признана нежелательной в РФ, российская была ликвидирована) Андрея Пивоварова кандидатом в Госдуму по Краснодару. Об этом 3 июля сообщается в телеграм-канале политика, который ведет его команда.



«Решение поддержало большинство делегатов съезда. Команда Андрея Пивоварова благодарит «Яблоко» и Григория Явлинского за этот поступок», — говорится в сообщении.



Напомним, Пивоваров арестован по возбуждённому в Краснодарском крае уголовному делу о сотрудничестве с нежелательной организацией. Он просил Григория Явлинского выдвинуть его на выборы в Петербурге. Сам основатель «Яблока» ранее заявил, что впервые не пойдет на выборы в Госдуму.