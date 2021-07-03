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Явлинский впервые пропустит выборы в Госдуму

Общефедеральную часть списка «Яблока» на выборах в Госдуму может единолично возглавить председатель партии Николай Рыбаков. Об этом 3 июля заявил глава ее федерального политического комитета Григорий Явлинский.

«В результате сложного обсуждения и альтернативного голосования политический комитет партии предлагает вам следующую предвыборную конструкцию: построить федеральный список таким образом, чтобы его центральная часть на этот раз впервые в истории нашей партии состояла из одного человека — председателя партии, а дальше весь федеральный список строится на равноправной основе между всеми регионами», — сказал Явлинский. Он добавил, что сам и вовсе не собирается идти на выборы — впервые с основания партии.

Явлинский подчеркнул, что в партии «сделали всё возможное», чтобы в федеральном списке были в основном люди моложе 40 лет. «Мы хотим сформировать принципиально новую фракцию в Государственной думе. Не из спортсменов, певиц уважаемых, даже не знаю кого, а из молодых людей с хорошим образованием, которые профессионально хотят заниматься политикой», — добавил он.

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