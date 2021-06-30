Клип снял режиссёр Дима Масейкин на трек, в котором Oxxxymiron читает «Стихи о неизвестном солдате» Мандельштама 1937 года.



«Весть летит светопыльной дорогою — Я не Лейпциг, не Ватерлоо. Я не битва народов. Я — новое, — От меня будет свету светло», — монотонно и убедительно читает рэпер, пока в кадре три воина из трёх разных концов Земли готовятся к схватке.

«Постоянные крупные и мелкие войны происходят на фоне религиозных конфликтов уже не одно столетие. А ведь религии разных конфессий призваны нести в этот мир лишь добро. Этой истории никогда не было и никогда не будет. Тут нет победителей и нет проигравших. Она ни к чему не призывает и ни к чему не обязывает. Надеюсь, люди смогут найти общий язык и силы, чтобы завершить эти многолетние противостояния», — рассказал о своей работе режиссёр Дима Масейкин.

Съёмки клипа должны были пройти в Иерусалиме, но от идеи пришлось отказаться в силу очевидных причин с границами, рассказал продюсер проекта Рома Либеров. «Когда я придумал эту историю — одновременно и для Oxxxymiron, и для финального аккорда всего проекта, — мне казалось, что мы сможем выбраться и снять весь сюжет в реальном Иерусалиме, — рассказал журналистам продюсер трибьюта Мандельштаму. — Но в наши смутные времена въезд съёмочной группы в Израиль оказался невозможным. Некоторое время я хандрил, пока не появился режиссёр Дима Масейкин. Дело не только в том, что он предложил смоделировать пространство, в котором всё будет происходить, — он хотел сделать это сложное дело. Когда я встречаю человека, разделяющего со мной величие замысла, — мы действуем вместе. А когда в качестве оператора-постановщика присоединился Рома Сивожелезов, снимавший наши фильмы, — мы приняли бой. Надеюсь, что луч света, который несёт конец одних времён и начало других, — этот Апокалипсис, о котором писал Мандельштам, — связан с надеждой и справедливостью, как ни банально в такое верить. А иначе — зачем погиб сам Мандельштам и зачем работали мы?!»

Фото: Red Pepper Film / YouTube Поделиться Поделиться







При этом в самой истории, рассказанной поэтом за год до своей преждевременной кончины, хеппи-энд не наступает. «Наливаются кровью аорты, и звучит по рядам шепотком: — Я рождён в девяносто четвёртом, я рождён в девяносто втором… И, в кулак зажимая истёртый год рожденья с гурьбой и гуртом, я шепчу обескровленным ртом: — Я рождён в ночь с второго на третье января в девяносто одном. Ненадёжном году, и столетья окружают меня огнём..» — спустя 84 года завершает повествование Мандельштама Oxxxymiron. Трибьют-альбом «Сохрани мою речь навсегда» вышел 14 января 2021 года в день 130-летия со дня рождения Осипа Мандельштама и включает в себя 21 оригинальную композицию на стихотворения поэта. Альбом доступен онлайн с комментариями участников. На каждый трек был снят свой короткометражный фильм. Все клипы доступны на YouTube-канале. Осип Мандельштам — один из крупнейших русских поэтов XX века, прозаик и переводчик, эссеист, критик, литературовед. Родился 14 января 1891 года в Варшаве. Умер 27 декабря 1938 года в пересыльном лагере от сыпного тифа.