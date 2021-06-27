Академик Гинцбург рассказал, против какой мутации может быть бессилен «Спутник V»

Серьезная мутация коронавируса может привести к тому, что придется создавать новые вакцины, заявил глава Центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.
«Если появится штамм новый с резко измененной последовательностью S-белка, который связывается с нашими рецепторами, то, скорее всего, необходимо будет задействовать новые вакцинные варианты. Если векторная технология будет зарегистрирована, то тогда мы на вновь возникающую угрозу действительно можем отвечать в течение недель»,— заявил 27 июня Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».
Речь о разработке технологии, которая позволяет быстро создавать вакцины против нескольких вариантов коронавируса, о которой Гинцбург упоминал ранее.
ВОЗ поменяла подход к названию штаммов коронавируса 1 июня. Британский штамм стали называть «альфой», южноафриканский — «бетой», бразильский — «гаммой», а индийский — «дельтой». А недавно в России выявили смертоносную «дельту плюс», которой можно заразиться просто проходя мимо носителя без маски.