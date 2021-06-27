FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +24
72.17р86.19р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
37
Печать

Академик Гинцбург рассказал, против какой мутации может быть бессилен «Спутник V»

Серьезная мутация коронавируса может привести к тому, что придется создавать новые вакцины, заявил глава Центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

«Если появится штамм новый с резко измененной последовательностью S-белка, который связывается с нашими рецепторами, то, скорее всего, необходимо будет задействовать новые вакцинные варианты. Если векторная технология будет зарегистрирована, то тогда мы на вновь возникающую угрозу действительно можем отвечать в течение недель»,— заявил 27 июня Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».

Речь о разработке технологии, которая позволяет быстро создавать вакцины против нескольких вариантов коронавируса, о которой Гинцбург упоминал ранее.

ВОЗ поменяла подход к названию штаммов коронавируса 1 июня. Британский штамм стали называть «альфой», южноафриканский — «бетой», бразильский — «гаммой», а индийский — «дельтой». А недавно в России выявили смертоносную «дельту плюс», которой можно заразиться просто проходя мимо носителя без маски.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (37)

dkf
Разошёлся — так и сыпет:
«Треугольник будет выпит!
Будь он параллелепипед,
Будь он круг, едрена вошь!»
Хауаю
Может против дельты и дельты+ пора начинать делать новую вакцину? Эффективность-то уже снизилась, как пишут. Смысл ревакцинироваться тем же самым препаратом ? К осени бы могли выпустить.
Norge
Если бы у Петрика было научное звание сейчас он уже получил бы 15 триллионов, а мы уже десять лет пили "чистую" воду с углеродными наночастицами из его фильтров, от которых погибли все дафнии.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний