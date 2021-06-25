«Лётчики пытались произвести посадку вертолёта и до последнего уводили падающую машину от жилых домов населённого пункта, не допустив гибели гражданского населения. Место падения находится менее чем в 200 метрах от жилых строений», — говорится в сообщении пресс-службы Северо-Западного округа Росгвардии.

Ходатайствовать о награждении будет командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков.

О падении Ми-8 рядом с деревней Корпикюля стало известно накануне около девяти вечера. В результате крушения погибли трое военнослужащих: 27-летний старший лейтенант, 32-летний майор и 34-летний капитан. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил полётов.



Экипаж придётся распознавать при помощи генетической экспертизы. Крушение вертолёта спровоцировало пожар, огонь которого расплавил фюзеляж, а тела опалил. «Фонтанка» собрала информацию о лётчиках из открытых источников.

У 32-летнего майора Николая Мулюкина есть страница в социальной сети «ВКонтакте». Последние фотографии, размещённые в аккаунте, датируются 2019 годом. На них он с маленьким ребёнком. Более ранние снимки — с женщиной и девочкой, которые, судя по всему, являются членами его семьи. Среди видеозаписей на стене — романтичное видео со свадьбы, подписанное «Олеся и Николай». Аккаунт его супруги закрыт от посторонних глаз.

Ещё один, самый младший из погибших, — 27-летний старший лейтенант Рамиль Сулейманов — родом из Стерлитамака. На главном фото в профиле — улыбчивый молодой человек в форме на фоне вертолёта. В виртуальных альбомах — снимки, так или иначе связанные с авиацией и службой, а также ролик с выпуска из лётного училища. У него есть сестра, ей уже известно о трагедии. «На военном вертолёте в Ленинградской области разбился мой любимый братик Рамилька. Безумная и дикая боль разрывает нам сердце. Тебе всегда будет 27...» — написала она.



Последний раз оба товарища были онлайн с разницей в одну минуту: в 14:21 и 14:22.

Третья жертва крушения вертолёта — 34-летний капитан Денис Куликов. В анкете его профиля указано, что он родился в Соликамске. Имеет профильное образование: его специальность — самолёто- и вертолётостроение. Женат, имеет двоих малолетних детей — девочку и мальчика. Судя по фотографиям, даже свободное время он проводил в воздухе — последние снимки, опубликованные в аккаунте, были сделаны во время полёта в аэротрубе.

У героического поступка погибших лётчиков есть свидетель. Это местный житель Сайпула Курбанов.

«Летели прямо и резко завернули налево. Если бы они не пытались, они бы ударили прямо в дом и в сарай. Они ушли в сторону и ударились на поле», — рассказал мужчина.

