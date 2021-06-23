МЧС: Пожар на территории Северной ТЭЦ под Петербургом локализован

Пожар на подстанции «Ручьи», что расположена на территории Северной ТЭЦ локализован на площади 50 квадратных метров. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС Ленинградской области.



Пострадавших, по предварительным данным, нет. Ранее очевидцы сообщили, что на севере Петербурга произошло масштабное отключение света. Электроэнергия пропала у части абонентов в Калининском и Красногвардейском районах, а также в Мурино.

На севере города из-за аварии было остановлено движение по 8 трамвайным маршрутам и 8 троллейбусным.