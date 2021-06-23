К петербуржцам и жителям Ленобласти возвращается свет. Из лифтов освобождают застрявших

Но остались здания, в которых по-прежнему нет света и воды. Например, продолжают заявлять о проблеме обитатели Воронцовского бульвара и проспекта Авиаторов Балтики.

Блэкаут некоторых застал врасплох. Так, на улице Шувалова мужчина пошёл выгулять собаку и застрял в лифте вместе с животным. Проверяющие услышали крики о помощи и достали несчастных.

Ранее очевидцы сообщили, что на севере Петербурга произошло масштабное отключение света. Не работали светофоры и трамваи. Как выяснилось позднее, причина в пожаре на подстанции «Ручьи», которая принадлежит ОАО «ОЭК». Накануне вечером на их сетях также произошел сбой. Без света остались жители Парнаса.