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К петербуржцам и жителям Ленобласти возвращается свет. Из лифтов освобождают застрявших

Электроэнергия возвращается в дома жителей севера Петербурга и Мурино. Об этом пострадавшие пишут в соцсетях вечером 23 июня.

Но остались здания, в которых по-прежнему нет света и воды. Например, продолжают заявлять о проблеме обитатели Воронцовского бульвара и проспекта Авиаторов Балтики.

Блэкаут некоторых застал врасплох. Так, на улице Шувалова мужчина пошёл выгулять собаку и застрял в лифте вместе с животным. Проверяющие услышали крики о помощи и достали несчастных.

Ранее очевидцы сообщили, что на севере Петербурга произошло масштабное отключение света. Не работали светофоры и трамваи. Как выяснилось позднее, причина в пожаре на подстанции «Ручьи», которая принадлежит ОАО «ОЭК». Накануне вечером на их сетях также произошел сбой. Без света остались жители Парнаса.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Nafanka
Так, на улице Шувалова мужчина пошёл выгулять собаку и застрял в лифте вместе с животным. Проверяющие услышали крики о помощи и достали несчастных
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Тоже, как и вчера из тоннелей, через 2 часа достали?! Думаю. что ни хозяину, ни собаке уже прогулка не потребовалась...
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