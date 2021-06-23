На севере Петербурга остановлено движение по 8 трамвайным маршрутам и 8 троллейбусным

В связи с перебоями в передаче электроэнергии с 22:20 остановлено движение электротранспорта по ряду маршрутов в северных районах Петербурга.

Как рассказал 23 июня комтранс, не функционируют трамваи № 9, 20, 38, 51, 55, 59, 61, 100 и троллейбусы № 4, 6, 13, 21, 31, 38, 40, 50.

Ранее в Калининском районе произошло глобальное отключение электричества в домах и на улицах, где выключились светофоры и встал электрический транспорт. Пожарные выехали на сигнал о пожаре на ТЭЦ. ТГК-1 сообщила, что их оборудование на Северной ТЭЦ цело, проблемы у смежной организации. По данным «Фонтанки», речь может идти о подстанции ОЭК.