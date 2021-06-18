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«И даже справки о противопоказаниях к вакцинации». Полиция Петербурга плотно взялась за торговцев ковидными фальшивками

Городская полиция проводит контрольные закупки поддельных справок о вакцинации

Петербургская полиция отчиталась об итогах проведения операции по выявлению фактов продажи фальшивых ковидных справок. Задержание посредников предприимчивых горожан задокументировали на камеру.

Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД региона 18 июня, мероприятия по поиску нарушителей проходили два дня. Полицейские провели серию проверочных закупок, в результате которых было зафиксировано пять фактов продажи поддельных медицинских документов в разных районах города.

По данным пресс-службы ведомства, заказ ковидных справок осуществлялся через Интернет. После этого продавец назначал время и место, где заказчика встречал курьер. Последний в обмен на заранее обговоренную сумму передавал поддельную бумагу.

«Нелегальные дельцы предлагали широкий ассортимент фальшивок: сертификаты о вакцинации против COVID-19, отрицательные тесты на COVID-19 и даже справки о противопоказаниях к вакцинации. Средняя цена за подделку варьировалась в пределах 2000–2500 рублей», — добавили в полицейском главке, отметив, что по итогам операции с поличным были задержаны три курьера.

ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

«Фонтанка» писала, что одно из задержаний произошло в Калининском районе. Предприимчивый петербуржец торговал поддельными бумагами из багажника автомобиля. Благодаря его «бизнесу» любой желающий за посильную сумму мог моментально «излечиться» от коронавируса. Неспешное задержание горожанина попало на видео. «Водитель, он же торговец подделками, признался в причастности к нелегальному бизнесу», — уточнили в ГУ МВД.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

261844081
Нарушение прав всегда приводит и будет приводить к соблюдению только общественно-морально правильных законов.
А не придуманных.
Ivan Topor
Да что вы говорите?! Аж целых пять на весь Питер! Ужас какой, быть такого не может!..
:)))))
Маэстро
Торгуют, кто чем может. Кто масками, кто тестами, кто вакциной, кто справками. Успешность бизнеса зависит от того, какая у тебя крыша.
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