Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД региона 18 июня, мероприятия по поиску нарушителей проходили два дня. Полицейские провели серию проверочных закупок, в результате которых было зафиксировано пять фактов продажи поддельных медицинских документов в разных районах города.

По данным пресс-службы ведомства, заказ ковидных справок осуществлялся через Интернет. После этого продавец назначал время и место, где заказчика встречал курьер. Последний в обмен на заранее обговоренную сумму передавал поддельную бумагу.