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Торговца липовыми справками об отсутствии коронавируса в Петербурге задерживали вчетвером. На видео попала неспешность захвата

Видео: Задержание в Петербурге торговца справкам об отсутствии коронавируса

Неспешно проходило задержание сотрудниками полиции дважды судимого за подделку документов мужчину. В багажнике у него нашли коробки с отрицательными тестами на коронавирус.

Операция силовиков попала на видео, оказавшееся 18 июня в распоряжении «Фонтанки». Четверо мужчин, трое из которых в форме, размеренным шагом подходят к машине, припаркованной на Гражданском проспекте в Калининском районе. Через пару минут из нее выходит мужчина и открывает багажник машины. Потом он возвращается в машину и выходит уже с бумагами. За этим следует осмотр салона.

Как писала «Фонтанка», в багажнике автомобиля нашли и изъяли несколько коробок с бланками и печати на любой вкус. За посильную сумму покупатель мог, среди прочего, «излечиться» от коронавируса. Клиентов, по данным собеседников «Фонтанки», к моменту задержания у машины было несколько.

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Комментарии (3)

Guest1234
Собеседники Фонтанки видео не смотрели, похоже.
aaignat
А где же очередь из покупашек к его машине из предыдущей желтушной статейки?
260751241
Какой смысл в этих справках, если требуется вакцинация. Всем всё равно, есть ли у тебя вирус, или нет. Главное, чтобы ты был привит.
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