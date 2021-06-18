Операция силовиков попала на видео, оказавшееся 18 июня в распоряжении «Фонтанки». Четверо мужчин, трое из которых в форме, размеренным шагом подходят к машине, припаркованной на Гражданском проспекте в Калининском районе. Через пару минут из нее выходит мужчина и открывает багажник машины. Потом он возвращается в машину и выходит уже с бумагами. За этим следует осмотр салона.



Как писала «Фонтанка», в багажнике автомобиля нашли и изъяли несколько коробок с бланками и печати на любой вкус. За посильную сумму покупатель мог, среди прочего, «излечиться» от коронавируса. Клиентов, по данным собеседников «Фонтанки», к моменту задержания у машины было несколько.

